Τραμπ: Η εγγονή του βρίσκει την πολιτική «κάτι επικίνδυνο» και περιγράφει τη ζωή της συνοδεία μυστικών πρακτόρων

Η μεγαλύτερη από τα εγγόνια του Ντόναλντ Τραμπ, η 18χρονη Κάι δεν προτίθεται να ασχοληθεί με την πολιτική και προτιμά να βρίσκεται σε απόσταση γιατί νιώθει ότι «είναι κάτι πολύ επικίνδυνο».

Πρόκειται για την κόρη του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ και της πρώην συζύγου του, Βανέσα Τραμπ, οι οποίοι έχουν επίσης τους Ντόναλντ ΙΙΙ, Τρίσταν, Σπένσερ και Κλόε.

Μιλώντας στο podcast Impaulsive του Λόγκαν Πολ για τη διάσημη οικογένειά της και τις δικές της απόψεις για την πολιτική, η Κάι ανέφερε: «Δεν θα κατέβαινα ποτέ» για δημόσιο αξίωμα.

Και συνέχισε: «Δεν θέλω να έχω καμία σχέση με την πολιτική, γιατί νιώθω ότι είναι κάτι πολύ επικίνδυνο. Πιστεύω ότι αν και οι δύο πλευρές συναντιόνταν στη μέση, όλοι θα ήταν πολύ πιο ευτυχισμένοι».

«Υπάρχει η ριζοσπαστική αριστερά, υπάρχει η ριζοσπαστική δεξιά και υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που γίνονται υπερβολικά ακραίοι», είπε. «Και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν υπάρχουν πολλά πράγματα που να εκφράζουν πραγματικά το κέντρο. Νομίζω ότι αυτό τρελαίνει κάποιους ανθρώπους και κάνει άλλους να παρασύρονται υπερβολικά».

Η απάντησή της ήρθε μετά από ερώτημα σχετικά με το αν η αντιπρόεδρος Κάμαλα Χάρις ήταν «η αντίπαλος» στις εκλογές του 2024 που αναμετρήθηκε με τον Ντόναλντ Τραμπ, 79 ετών.

Η Κάι σχολίασε: «Δεν υπάρχει κακή διάθεση. Είμαι ξεκάθαρα στο κέντρο και το βλέπω ρεαλιστικά. Ήταν αντίπαλοι στις εκλογές. Προφανώς θα στηρίξω τον παππού μου, το μέλος της οικογένειάς μου, αλλά μέχρι εκεί».

«Η μαμά μου μας άφηνε να έχουμε τις δικές μας απόψεις»

«Η μαμά μου μας άφηνε να έχουμε τις δικές μας απόψεις και μου μοιάζει πολύ: είναι ήρεμη, χαλαρή και της αρέσει να ακούει τους άλλους», είπε η Κάι.

«Προφανώς αγαπώ τον μπαμπά μου, αλλά εκείνος μπαίνει σε διαδικτυακές πολιτικές αντιπαραθέσεις.

«Οι γονείς μου πάντα μας άφηναν να διαμορφώνουμε τις δικές μας απόψεις», πρόσθεσε. «Ποτέ δεν μας επιβλήθηκε κάτι. Απλώς τυχαίνει να είμαι εγγονή του προέδρου».

Παρότι η Κάι δήλωσε ότι έχει διαμορφώσει τις δικές της πολιτικές πεποιθήσεις, ξεκαθάρισε ότι η απόφασή της να εμφανιστεί στο Εθνικό Συνέδριο των Ρεπουμπλικανών το 2024 —όπου μίλησε υπέρ της επανεκλογής του παππού της— ήταν αποκλειστικά δική της.

Όσον αφορά τις συζητήσεις για πιθανή τρίτη θητεία του Τραμπ, η Κάι έβαλε τέλος στη φημολογία: «Δεν κατεβαίνει για τρίτη θητεία», είπε, παρά τις συχνές αναφορές του ίδιου του προέδρου σε αυτό το ενδεχόμενο.

Όταν ο Λόγκαν Πολ σχολίασε ότι θα εξακολουθούσε να «ποντάρει υπέρ του ναι» σε πρόβλεψη της Polymarket που έδινε στον Τραμπ 4% πιθανότητες νίκης το 2028, η Κάι απάντησε: «Ποιος ξέρει; Πολλά μπορούν να συμβούν μέχρι το 2028».

«Είναι ένας κουλ παππούς»

Μιλώντας σε προσωπικό επίπεδο για τον Ντόναλντ Τραμπ τον χαρακτήρισε έναν «κουλ παππού».

Η συνοδεία από πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας

Η Κάι μίλησε επίσης στη συνέντευξη για το πώς είναι να συνοδεύεται συχνά από πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας για την προστασία της.

«Είναι δύσκολο να κάνεις μια κανονική ζωή όταν πάντα υπάρχει κάποιος γύρω σου. Για να είμαι ειλικρινής, είναι πολύ άβολο όταν βρίσκεσαι σε ραντεβού με ένα αγόρι και εκείνοι κάθονται δύο τραπέζια πιο πίσω», είπε και πρόσθεσε ότι προσπαθεί όσο μπορεί να μην την ενοχλεί αυτή η κατάσταση.