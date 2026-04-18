Τραμπ: «Η εκεχειρία με το Ιράν μπορεί να λήξει αν δεν επιτευχθεί συμφωνία μέχρι την Τετάρτη»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε νωρίς σήμερα πρωί Σαββάτου (ώρα Ελλάδας) ότι ενδέχεται να τερματίσει την εκεχειρία με το Ιράν, εκτός αν επιτευχθεί μια μακροπρόθεσμη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου μέχρι την Τετάρτη.

«Ίσως να μην την παρατείνω, αλλά ο αποκλεισμός (στα ιρανικά λιμάνια) θα παραμείνει», είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους επί του προεδρικού αεροσκάφους, κατά την επιστροφή του στην Ουάσινγκτον από το Φοίνιξ.

«Υπάρχει λοιπόν αποκλεισμός και δυστυχώς πρέπει να αρχίσουμε να ρίχνουμε ξανά βόμβες».

Οι δηλώσεις περί ουρανίου και η διάψευση

Ωστόσο ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε την Παρασκευή ότι τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου που έχει το Ιράν θα μεταφερθούν στις ΗΠΑ, αφότου ισχυρίστηκε ότι είναι πολύ κοντά η επίτευξη συμφωνίας με την Τεχεράνη για τον τερματισμό του πολέμου.

«Θα πάμε μαζί με το Ιράν» για να ανακτήσουμε το εμπλουτισμένο ουράνιο, δήλωσε ο Τραμπ σε εκδήλωση της συντηρητικής οργάνωσης Turning Point στην Αριζόνα, συμπληρώνοντας: «Θα πάμε να το πάρουμε και θα το φέρουμε πίσω στις ΗΠΑ πολύ σύντομα».

Ξεκαθάρισε πως δεν θα υπάρξουν οικονομικά ανταλλάγματα στο πλαίσιο της συμφωνίας που διαπραγματεύεται η Ουάσινγκτον με την Τεχεράνη για τον τερματισμό του πολέμου. Εξέφρασε την πεποίθηση πως δεν απομένουν πολλές σημαντικές διαφορές με την ιρανική πλευρά και συμπλήρωσε ότι οι συνομιλίες θα συνεχιστούν μέσα στο σαββατοκύριακο.

Το Ιράν διέψευσε ότι δέχτηκε να μεταφερθούν τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου σε άλλη χώρα, όπως ισχυρίστηκε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

«Το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν δεν θα μεταφερθεί πουθενά. Ακριβώς όπως και το ιρανικό έδαφος είναι ιερό για εμάς, έτσι και το ζήτημα αυτό έχει μεγάλη σημασία» για τους Ιρανούς, είπε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγαΐ, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση.

Νωρίτερα, ο Τραμπ είπε ότι η Τεχεράνη «συμφώνησε να μας παραδώσει την πυρηνική σκόνη», αναφερόμενος στα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου που κατέχει το Ιράν. Μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο μάλιστα είπε ότι δεν υπάρχουν «εμπόδια» για την επίτευξη συμφωνίας.