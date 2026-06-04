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Ζεφύρι: Μάχη για τη ζωή 3χρονης μετά την παράσυρση – Στο φως η παραμέλησή της

Η 3χρονη μάχεται στη ΜΕΘ μετά από παράσυρση στο Ζεφύρι. Οι γονείς αναζητούνται, ενώ το «Χαμόγελο» είχε προειδοποιήσει.

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Νοσοκομείο Παίδων
Στιγμιότυπο από το Παίδων | EUROKINISSI / ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ
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Κρίσιμη παραμένει η κατάσταση μιας 3χρονης που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», μετά από σοβαρό τραυματισμό από παράσυρση αυτοκινήτου σε καταυλισμό στο Ζεφύρι. 

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ερτ, το βράδυ του ατυχήματος το κοριτσάκι βρέθηκε μόνο του πίσω από όχημα που οδηγούσε ένας 31χρονος άνδρας. Ο οδηγός, χωρίς να αντιληφθεί την παρουσία του παιδιού, έκανε όπισθεν και το παρέσυρε, προκαλώντας του σοβαρότατους τραυματισμούς.

Οι αστυνομικές αρχές αναζητούν τους γονείς του παιδιού στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας για το αδίκημα της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου καθώς δύο μέρες μετά, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν έχουν πάει στο νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Σύμφωνα με το «Χαμόγελο του Παιδιού», εάν είχαν ληφθεί εγκαίρως τα απαραίτητα μέτρα προστασίας από τους αρμόδιους φορείς, παρόμοια περιστατικά ενδεχομένως να είχαν αποφευχθεί.
 

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