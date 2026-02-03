Τραμπ: Η εξήγηση πίσω από τα viral βίντεο που δυσκολεύεται στις σκάλες

Ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε μια παράξενη εξήγηση για τον τρόπο με τον οποίο κατεβαίνει τις σκάλες όταν αποβιβάζεται από το Air Force One ανακατεύοντας σε αυτό και τον Τζο Μπάιντεν.

Ο 79χρονος πρόεδρος έχει καταγραφεί περισσότερες από μία φορές από τις κάμερες να κατεβαίνει αργά και προσεκτικά τα σκαλιά του προεδρικού αεροσκάφους.

Αναφερόμενος στα σχετικά βίντεο, κατά τη διάρκεια podcast εξήγησε γιατί επιμένει να κινείται «ωραία και αργά» και απέδωσε τη συμπεριφορά αυτή στον Μπάιντεν.

Μιλώντας στο The Dan Bongino Show, ο Τραμπ αναλογίστηκε πώς πιστεύει ότι έχει αλλάξει η εικόνα των Αμερικανών στη διεθνή σκηνή μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο.

«Πριν από ενάμιση χρόνο μας κορόιδευαν. Μας κορόιδευαν σαν να είμαστε ανόητοι άνθρωποι. Μας κορόιδευαν γιατί… βλέπουμε έναν τύπο να σκοντάφτει ανεβαίνοντας τις σκάλες για να μπει σε αεροπλάνο», είπε, αναφερόμενος προφανώς στο περιστατικό του 2021, όταν ο Μπάιντεν σκόνταψε τρεις φορές ανεβαίνοντας στο Air Force One.

Ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι το περιστατικό εκείνο τον ώθησε να είναι πολύ πιο προσεκτικός στα σκαλιά, καθώς πλάνα που θα τον έδειχναν να σκοντάφτει θα έβλαπταν την εικόνα των Αμερικανών.

«Δεν προσπαθώ να σπάσω κανένα ρεκόρ. Δεν θέλεις να πέσεις. Μπορεί να συμβεί. Αλλά δεν γίνεται να συμβεί τρεις φορές σε μία λήψη», συνέχισε.

Αναφερόμενος στον τρόπο με τον οποίο ο Μπάιντεν χειριζόταν τις σκάλες, ο Τραμπ είπε ότι αυτό ήταν «μάλλον το ένα πράγμα που σεβόμουν», αν και πρόσθεσε ότι ο 83χρονος πρώην πολιτικός «δεν έδειχνε καθόλου κομψός».

«Κατέβαινε τις σκάλες σχεδόν χοροπηδώντας. Ήταν στη μέση. Μου φαινόταν τόσο άσχημο. Δηλαδή, αυτός είναι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Κατεβαίνει χοροπηδώντας», εξήγησε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι πάντα περίμενε να σκοντάψει και να πέσει.

Πρόσθεσε: «Δεν μου άρεσε καν η εικόνα, αλλά εντυπωσιάστηκα από την ικανότητά του να κατεβαίνει έτσι τις σκάλες. Εγώ δεν θα ήθελα να το κάνω».

«Αυτές οι σκάλες είναι πολύ γλιστερές. Και πάντα έλεγα ότι είναι ένα ατύχημα που περιμένει να συμβεί. Και απ’ όσο γνωρίζω, δεν συνέβη. Οπότε του δίνω τα εύσημα», είπε.