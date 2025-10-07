Τραμπ: «Η Χαμάς συμφωνεί σε ορισμένα πολύ σημαντικά ζητήματα»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε σήμερα ότι η Χαμάς «συμφωνεί σε ορισμένα πολύ σημαντικά ζητήματα», εκφράζοντας αισιοδοξία για επίτευξη συμφωνίας με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου, ο αμερικανός πρόεδρος είπε σχετικά με τις διαπραγματεύσεις που διεξάγονται στο Σαρμ ελ Σέιχ της Αιγύπτου: «Θεωρώ πως πάμε πολύ καλά. Θεωρώ ότι η Χαμάς συμφωνεί σε ζητήματα που είναι πολύ σημαντικά».

Οι έμμεσες διαπραγματεύσεις μεταξύ των αντιπροσωπειών της Χαμάς και του Ισραήλ που βρίσκονται στην Αίγυπτο για να συζητήσουν μια κατάπαυση του πυρός στη Γάζα ξεκίνησαν στο Σαρμ ελ Σέιχ με συνομιλίες σχετικά με την ανταλλαγή ομήρων και Παλαιστινίων κρατουμένων, μετέδωσε σήμερα το Al-Qahera News, ένα τηλεοπτικό δίκτυο που συνδέεται με το αιγυπτιακό κράτος.

Οι Αιγύπτιοι και Καταριανοί μεσολαβητές «εργάζονται με τις δύο πλευρές για να καθορίσουν έναν μηχανισμό» για την απελευθέρωση όλων των ομήρων με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση κρατουμένων, σύμφωνα με την ίδια πηγή.