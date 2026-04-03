Τραμπ: «Η συντριβή του F-15 δεν επηρεάζει τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε απόψε ότι η κατάρριψη ενός αμερικανικού μαχητικού αεροσκάφους F-15 δεν πρόκειται να επηρεάσει τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν, μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο NBC News.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ αρνήθηκε να σχολιάσει τις λεπτομέρειες της εν εξελίξει επιχείρησης έρευνας και διάσωσης. Εξέφρασε πάντως την απογοήτευσή του για ορισμένες αναφορές σχετικά με μια σαφώς έντονη και ευαίσθητη στρατιωτική επιχείρηση.

Όταν ρωτήθηκε αν τα σημερινά γεγονότα θα επηρεάσουν τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν, απάντησε: «Όχι, καθόλου». Πρόσθεσε: «Όχι, είναι πόλεμος. Βρισκόμαστε σε πόλεμο».Είναι η πρώ

τη αναφορά του Τραμπ στο περιστατικό, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό ενός από τους δύο πιλότους. Ο άλλος πιλότος έχει διασωθεί ζωντανός.

Την ίδια ώρα, το αντιαεροπορικό σύστημα του Ιράν έβαλε στο στόχαστρο ένα εχθρικό αεροσκάφος Α-10 στα χωρικά ύδατα κοντά στα Στενά του Ορμούζ, μετέδωσαν απόψε τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της χώρας.

Λίγο νωρίτερα, η εφημερίδα New York Times ανέφερε ότι ένα δεύτερο αμερικανικό μαχητικό συνετρίβη στον Κόλπο και ότι ο πιλότος του διασώθηκε.

Αμερικανοί και Ιρανοί εξακολουθούν να αναζητούν το δεύτερο μέλος του πληρώματος ενός άλλου αεροσκάφους, ενός βομβαρδιστικού F-15E, το οποίο σύμφωνα με την Τεχεράνη καταρρίφθηκε από τους Φρουρούς της Επανάστασης.

Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι το ένα μέλος του πληρώματος διασώθηκε.

Ο Λευκός Οίκος περιορίστηκε να ανακοινώσει ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ «ενημερώθηκε» για τη συντριβή του F-15E.