Τραμπ: «Το Ισραήλ δεν θα υπήρχε χωρίς εμάς» - Νέες απειλές προς το Ιράν

Ο Ντόναλντ Τραμπ , σε νέες δηλώσεις του, υποστήριξε ότι «το Ισραήλ δεν θα υπήρχε» χωρίς τη δική του κυβέρνηση.

Σε νέες δηλώσεις προχώρησε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ την Τρίτη 27 Ιανουαρίου, υποστηρίζοντας ότι «το Ισραήλ δεν θα υπήρχε» χωρίς τη δική του κυβέρνηση και τα πλήγματα που πραγματοποίησαν οι ΗΠΑ κατά του Ιράν πέρυσι. 

Ο Τραμπ, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό WABC, επανέλαβε ότι οι ΗΠΑ έχουν στείλει μια «μεγάλη αρμάδα» προς το Ιράν, λέγοντας ότι είναι μεγαλύτερη από τον στολίσκο που είχε αναχαιτίσει σκάφη τα οποία έφευγαν από τη Βενεζουέλα και τονίζοντας πως «ελπίζουμε να μη χρειαστεί να τη χρησιμοποιήσουμε».

Παράλληλα, ο Τραμπ δήλωσε ότι θα «χαιρόταν να δει» τον δήμαρχο της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, να πετυχαίνει και να «κάνει τη Νέα Υόρκη επιτυχημένη».

Πρόσθεσε ότι ο Μαμντάνι διαθέτει «πολύ καλή προσωπικότητα και σημαντικά προσόντα», ωστόσο σύμφωνα με εκείνον έχει «πολιτικές και αντιλήψεις που δεν έχουν λειτουργήσει».

