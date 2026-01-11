Τραμπ κατά Κούβας: «Τέλος το πετρέλαιο και τα χρήματα - Κάντε συμφωνία πριν να είναι αργά»

Απειλές κατά της Κούβας εξέδωσε σήμερα, Κυριακή 11 Ιανουαρίου, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προειδοποιώντας πως θα σταματήσει η τροφοδότηση πετρελαίου και η χρηματοδότηση από τις ΗΠΑ, αν η χώρα δεν καταλήξει σε μία συμφωνία μαζί της.

«ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΑΛΛΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ Ή ΧΡΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΗΓΑΙΝΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΟΥΒΑ – ΜΗΔΕΝ! Προτείνω ανεπιφύλακτα να κάνουν μία συμφωνία, ΠΡΙΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΑΡΓΑ», έγραψε ο Τραμπ στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης του, Truth ‌Social.

«Η Κούβα έζησε για αρκετά χρόνια από τις μεγάλες ποσότητες ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ και ΧΡΗΜΑΤΩΝ που έρχονταν από τη Βενεζουέλα», συμπλήρωσε ο Τραμπ.