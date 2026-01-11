Τραμπ κατά Κούβας: «Τέλος το πετρέλαιο και τα χρήματα - Κάντε συμφωνία πριν να είναι αργά»

Απειλές κατά της Κούβας εξέδωσε σήμερα, Κυριακή 11 Ιανουαρίου, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προειδοποιώντας πως θα σταματήσει η τροφοδότηση πετρελαίου και η χρηματοδότηση από τις ΗΠΑ, αν η χώρα δεν καταλήξει σε μία συμφωνία μαζί της.
«ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΑΛΛΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ Ή ΧΡΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΗΓΑΙΝΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΟΥΒΑ – ΜΗΔΕΝ! Προτείνω ανεπιφύλακτα να κάνουν μία συμφωνία, ΠΡΙΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΑΡΓΑ», έγραψε ο Τραμπ στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης του, Truth Social.
«Η Κούβα έζησε για αρκετά χρόνια από τις μεγάλες ποσότητες ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ και ΧΡΗΜΑΤΩΝ που έρχονταν από τη Βενεζουέλα», συμπλήρωσε ο Τραμπ.
- «Θα είναι κόλαση τα γυρίσματα»: Το θρίλερ που βασάνισε τους πρωταγωνιστές του
- Argentina: Το μαγαζί που ανέστησε μία άγνωστη αλλά πανέμορφη πλατεία του κέντρου της Αθήνας
- Survivor 2026: Viral από το τρέιλερ ο Gio Kay και η τακτική του ΣΚΑΪ
- Δημήτρης Πανόπουλος για το τέλος της εκπομπής της Τσολάκη: «Καμία χαιρεκακία»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.