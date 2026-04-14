Τραμπ κατά Μελόνι: «Νόμιζα είχε θάρρος - Δεν την ενδιαφέρει αν το Ιράν έχει πυρηνικά όπλα»

Σε ιδιαίτερα αιχμηρές δηλώσεις του στην ιταλική εφημερίδα Corriere della Sera, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε δριμεία επίθεση στην Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι, στον Πάπα Λέοντα ΙΔ΄, αλλά και στις ευρωπαϊκές πολιτικές για την ενέργεια, το μεταναστευτικό και τη διαχείριση των σχέσεων με το Ιράν.

Ο Τραμπ, σε τηλεφωνική συνέντευξη, δήλωσε ότι είναι «σοκαρισμένος» από τη στάση της Μελόνι, υποστηρίζοντας ότι «η Ιταλία δεν κάνει τίποτα για να εξασφαλίσει το πετρέλαιο» και διερωτήθηκε αν αυτό γίνεται αποδεκτό από τους Ιταλούς πολίτες. «Νόμιζα ότι είχε θάρρος, αλλά έκανα λάθος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Ιταλίδα πρωθυπουργός φέρεται να θεωρεί ότι η χώρα της «δεν πρέπει να εμπλακεί» σε ζητήματα ασφαλείας, ακόμη κι αν, όπως είπε, η Ιταλία εξαρτάται ενεργειακά από περιοχές κρίσης και από τις ΗΠΑ. «Πιστεύει ότι η Αμερική πρέπει να κάνει τη δουλειά για λογαριασμό της», φέρεται να δήλωσε.

Αναφερόμενος στις επικρίσεις της Μελόνι για προηγούμενες τοποθετήσεις του σχετικά με τον Πάπα, ο Τραμπ υποστήριξε ότι «η Μελόνι είναι απαράδεκτη», καθώς, όπως είπε, «δεν την ενδιαφέρει αν το Ιράν έχει πυρηνικά όπλα και θα μπορούσε να καταστρέψει την Ιταλία σε δύο λεπτά αν είχε την ευκαιρία».

Σε ερωτήσεις της Corriere della Sera, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε επίσης ότι έχει σταματήσει η επικοινωνία του με την Ιταλίδα πρωθυπουργό εδώ και καιρό, σημειώνοντας ότι «δεν θέλει να βοηθήσει στο ΝΑΤΟ» και «δεν θέλει να συμβάλει στην αποτροπή των πυρηνικών όπλων», χαρακτηρίζοντάς την «πολύ διαφορετική από ό,τι πίστευε».

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, ο Τραμπ επανέλαβε τη θέση του για την ευρωπαϊκή πολιτική, υποστηρίζοντας ότι η ήπειρος «καταστρέφει τον εαυτό της από μέσα» μέσω των μεταναστευτικών και ενεργειακών επιλογών της. Όπως ανέφερε, οι ευρωπαϊκές χώρες «πληρώνουν τα υψηλότερα κόστη ενέργειας στον κόσμο» και «δεν είναι έτοιμες να προστατεύσουν το Στενό του Ορμούζ, από όπου εξαρτώνται ενεργειακά», προσθέτοντας ότι «εξαρτώνται από τον Ντόναλντ Τραμπ για να το κρατήσει ανοιχτό».

Σε ερώτηση για το αν ζήτησε από την Ιταλία να συμμετάσχει με ναρκαλιευτικά για την ασφάλεια του Ορμούζ, ο Τραμπ απάντησε ότι «ζήτησε να στείλουν ό,τι θέλουν», αλλά ισχυρίστηκε ότι η χώρα αρνήθηκε, χαρακτηρίζοντας το ΝΑΤΟ «χαρτοτίγρη».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στον Πάπα Λέοντα ΙΔ΄, υποστηρίζοντας ότι «δεν καταλαβαίνει τι συμβαίνει» σχετικά με το Ιράν και ότι «δεν θα έπρεπε να μιλά για πόλεμο». Ο Αμερικανός πρόεδρος ισχυρίστηκε ακόμη ότι στο Ιράν «σκοτώθηκαν 42.000 διαδηλωτές τον περασμένο μήνα» και επανέλαβε ότι η χώρα αποτελεί «πυρηνική απειλή».

Σε ερώτηση για τον Ούγγρο πρωθυπουργό Βίκτορ Όρμπαν, ο Τραμπ δήλωσε ότι ήταν «φίλος του» και «καλός άνθρωπος», υποστηρίζοντας ότι ακολούθησε αποτελεσματική πολιτική στο μεταναστευτικό, σε αντίθεση, όπως είπε, με άλλες ευρωπαϊκές χώρες όπως η Ιταλία.

Υπενθυμίζεται ότι οι νέες δηλώσεις του Τραμπ έρχονται στον απόηχο της πρόσφατης τοποθέτησης της Τζόρτζια Μελόνι, η οποία είχε χαρακτηρίσει «απαράδεκτη» προηγούμενη ανάρτησή του με αναφορά στον Πάπα Λέοντα ΙΔ΄, γεγονός που φαίνεται να πυροδότησε περαιτέρω ένταση μεταξύ των δύο πλευρών.

