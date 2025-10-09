Τραμπ: «Μεγάλη ημέρα – Οι όμηροι θα απελευθερωθούν και το Ισραήλ θα αποσύρει τα στρατεύματά του»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι το Ισραήλ και η Χαμάς «υπέγραψαν την πρώτη φάση του ειρηνευτικού μας σχεδίου».

«Αυτό σημαίνει ότι ΟΛΟΙ οι όμηροι θα απελευθερωθούν πολύ σύντομα και το Ισραήλ θα αποσύρει τα στρατεύματά του σε μια συμφωνημένη γραμμή ως τα πρώτα βήματα προς μια Ισχυρή, Διαρκή και Αιώνια Ειρήνη», δημοσίευσε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Truth Social.

«Όλα τα μέρη θα τύχουν δίκαιης μεταχείρισης! Αυτή είναι μια ΜΕΓΑΛΗ μέρα για τον αραβικό και μουσουλμανικό κόσμο, το Ισραήλ, όλα τα γύρω έθνη και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, και ευχαριστούμε τους μεσολαβητές από το Κατάρ, την Αίγυπτο και την Τουρκία, που συνεργάστηκαν μαζί μας για να πραγματοποιηθεί αυτό το Ιστορικό και Πρωτοφανές Γεγονός. ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟΙ ΟΙ ΕΙΡΗΝΟΠΟΙΟΙ!».

Λίγο αργότερα, ο Νετανιάχου υποσχέθηκε (ξανά) να φέρει τους ομήρους πίσω στα σπίτια τους μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας για τη Γάζα.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε: «Με τη βοήθεια του Θεού, θα τους φέρουμε όλους σπίτι», αναφερόμενος στους Ισραηλινούς ομήρους στη Γάζα, λίγο αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τραμπ ανακοίνωσε ότι το Ισραήλ και η Χαμάς είχαν υπογράψει την πρώτη φάση μιας συμφωνίας για τη Γάζα.

Παράλληλα, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, Ματζέντ αλ-Ανσάρι, δήλωσε ότι οι μεσολαβητές ανακοίνωσαν ότι έχει επιτευχθεί συμφωνία για «όλες τις διατάξεις και τους μηχανισμούς εφαρμογής» της πρώτης φάσης του σχεδίου κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, «η οποία θα οδηγήσει στον τερματισμό του πολέμου, στην απελευθέρωση Ισραηλινών ομήρων και Παλαιστινίων κρατουμένων και στην είσοδο της βοήθειας».

«Οι λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν αργότερα», ανέφερε σε ανάρτησή του στο X.