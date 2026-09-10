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Τραμπ: Μιλά για άμεσο τέλος του πολέμου στο Ιράν, αλλά τα πρωτοπαλίκαρά του έχουν άλλη γνώμη

Δημόσια, ο Τραμπ ενημερώνει για τέλος του πολέμου στο Ιράν εντός μήνα, αλλά τα στελέχη του πιστεύουν ότι μπορεί να τραβήξει μέχρι το 2029.

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Ντόναλντ Τραμπ
Ντόναλντ Τραμπ | AP
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Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε χθες, Τετάρτη (09/09), ότι αναμένει πως ο πόλεμος στο Ιράν θα τελειώσει μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ τον Νοέμβριο. Ωστόσο, κορυφαία στελέχη του τον έχουν προειδοποιήσει ότι δεν βλέπουν λήξη του συναγερμού μέχρι και το 2029, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal.

«Πιστεύω ότι ο πόλεμος θα σταματήσει αμέσως μετά τις εκλογές διότι δεν μπορούν να αντέξουν περισσότερο. Κάνουν απεγνωσμένες προσπάθειες να επηρεάσουν τις εκλογές» σχολίασε ο Τραμπ, μιλώντας με δημοσιογράφους.

Στο μεταξύ η εφημερίδα WSJ ανέφερε σε άρθρο της ότι ανώτεροι σύμβουλοι του Λευκού Οίκου, ανάμεσά τους ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς και ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, έχουν προειδοποιήσει σε ιδιωτικές τους συνομιλίες τον Τραμπ ότι η σύρραξη είναι πιθανό να συνεχιστεί σε όλη τη διάρκεια της θητείας του, που ολοκληρώνεται τον Ιανουάριο του 2029.

Νέες απειλές για επιθέσεις στο Ιράν

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι ο αμερικανικός στρατός ίσως να πλήξει το όρος Πίκαξ στο Ιράν, μια πολύ καλά οχυρωμένη υπόγεια εγκατάσταση κοντά στον πυρηνικό σταθμό της Νατάνζ.

«Παρατηρούμε ότι υπάρχει λίγη δραστηριότητα στο Πίκαξ. Θα συμβούλευα το Ιράν να μην κάνει εξυπνάδες γιατί θα αναγκαστούμε να τους πλήξουμε πολύ σκληρά» τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος στην ομιλία του στη διάρκεια του συνεδρίου των Ρεπουμπλικάνων.

Ο Τραμπ απειλεί από τον Ιούλιο ότι θα πλήξει το όρος Πίκαξ.

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