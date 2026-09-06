Τραμπ: Νέα βέλη προς την Ισπανία - «Έχει μηδενικό έλεγχο των συνόρων της»

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, επανέφερε τη συζήτηση στη μεταναστατευτική κρίση που ξέσπασε στη Θέουτα τον περασμένο Ιούλιο, ενώ χαρακτήρισε «λυπηρό» αυτό που συμβαίνει εκεί, κάνοντας λόγο για «μηδενικό έλεγχο των συνόρων» στην Ισπανία με ανάρτησή του στο Truth Social.
Συγκεκριμένα ανέφερε: «Πολύ λυπηρό αυτό που συμβαίνει στην Ισπανία, μια χώρα με ΜΗΔΕΝΙΚΟ έλεγχο των συνόρων της».
Σημειώνεται πως δεν είναι η πρώτη φορά που ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στρέφει τα βέλη του προς την Ισπανία, με την οποία υπάρχει κόντρα αναφορικά με τις αμυντικές δαπάνες και τη στάση αναφορικά με τις συρράξεις σε Γάζα και Ιράν.
Ήδη την περασμένη βδομάδα χαρακτήρισε την Ισπανία «κατεστραμμένη χώρα».
«Η Ισπανία θα είναι μια κατεστραμμένη χώρα. Έχω πρόβλημα με την Ισπανία επειδή δεν συμπεριφέρεται πολύ καλά όσον αφορά το ΝΑΤΟ και δεν πληρώνει αυτό που θα έπρεπε να πληρώνει», δήλωσε ο πρόεδρος σε συνέντευξή του στο βρετανικό κανάλι GB News.
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