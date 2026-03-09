Τραμπ: Νέα συνέντευξη Τύπου σήμερα το βράδυ (9/3)

Ο Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι το βράδυ της Δευτέρας (9/3) θα παραχωρήσει Συνέντευξη Τύπου από το Μαϊάμι, λίγο πριν επιστρέψει στην Ουάσινγκτον.

Την πρόθεσή του εξέφρασε μέσω ανάρτησης στο Truth Social, η οποία αναφέρει: «Πολλές σημαντικές συναντήσεις και τηλεφωνήματα θα πραγματοποιηθούν σήμερα, ενώ βρίσκομαι στο Trump National Doral, στο Μαϊάμι.

Επιπλέον, θα παρευρεθώ στην εκδήλωση συγκέντρωσης χρημάτων του Προέδρου της Βουλής Μάικ Τζόνσον (ο οποίος κάνει φανταστική δουλειά!), στις 4 μ.μ., και στη συνέχεια, πριν αναχωρήσω για την Ουάσινγκτον, θα δώσω συνέντευξη Τύπου από μια αίθουσα χορού του Ντόραλ περίπου στις 5:30 μ.μ.(ώρα Ελλάδος 22¨30) Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα», δήλωσε.