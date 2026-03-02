Τραμπ: Νέο διάγγελμα το απόγευμα για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να αναφερθεί στον πόλεμο κατά του Ιράν και την ένταση στη Μέση Ανατολή κατά τη διάρκεια των δηλώσεών του στις 11:00 π.μ. (18:00 ώρα Ελλάδος) δήλωσε ο Λευκός Οίκος σήμερα (2/3).
Όπως σημειώνει το CNN, θα είναι η πρώτη φορά από τότε που ξεκίνησαν οι επιθέσεις το Σάββατο που ο πρόεδρος θα απευθυνθεί απευθείας σε δημοσιογράφους, καθώς τα προηγούμενα μηνύματά του ήταν προηχογραφημένα βίντεο που διαδόθηκαν στο Truth Social.
- Ακρωτήρι Κύπρου: Γιατί θεωρείται μεγάλης στρατηγικής σημασίας και «αβύθιστο αεροπλανοφόρο»
- Polymarket: Ποιοι θησαυρίζουν στοιχηματίζοντας στο τέλος του πολέμου
- Οι τρεις πιο ασφαλείς πόλεις της Ελλάδας σε περίπτωση πολέμου, σύμφωνα με το ChatGPT
- Στρατηγός του Ιράν: «Θα χτυπήσουμε με πυραύλους την Κύπρο ώστε να την εγκαταλείψουν οι Αμερικανοί»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.