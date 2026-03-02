Μενού

Τραμπ: Νέο διάγγελμα το απόγευμα για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Ο Ντόναλντ Τραμπ θα απευθυνθεί σε δημοσιογράφους το απόγευμα (18:00 ώρα Ελλάδος) με φόντο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Ντόναλντ Τραμπ
Ντόναλντ Τραμπ | Getty
Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να αναφερθεί στον πόλεμο κατά του Ιράν και την ένταση στη Μέση Ανατολή κατά τη διάρκεια των δηλώσεών του στις 11:00 π.μ. (18:00 ώρα Ελλάδος)  δήλωσε ο Λευκός Οίκος σήμερα (2/3).

Όπως σημειώνει το CNN, θα είναι η πρώτη φορά από τότε που ξεκίνησαν οι επιθέσεις το Σάββατο που ο πρόεδρος θα απευθυνθεί απευθείας σε δημοσιογράφους, καθώς τα προηγούμενα μηνύματά του ήταν προηχογραφημένα βίντεο που διαδόθηκαν στο Truth Social.

