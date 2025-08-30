Απελάσεις μεταναστών, δασμοί, ουκρανικό και πολλές άλλες ειδήσεις συνδέονται με τον Ντόναλντ Τραμπ, από εχθές και όμως ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, τρεντάρει και βρίσκεται στην κορυφή του X, για... τελείως άλλους λόγους.

Με μια γρήγορη αναζήτηση, βλέπουμε ότι στην κορυφή του Google Trends βρίσκεται το tag «Trump dead», το οποίο έχει κατακλύσει όλες τις πλατφόρμες και έκανετον ψηφιακό κόσμο να

Ο σάλος προκλήθηκε από ανησυχίες για την υγεία του ή συνδέεται με τις πρόσφατες δηλώσεις του Αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς, JD Vance και του δημιουργού των Simpsons, Matt Groening;

Η φράση έγινε τάση λίγες μέρες μετά την αποκλειστική συνέντευξη του Vance στην εφημερίδα USA Today στις 27 Αυγούστου, όπου ρωτήθηκε αν ήταν έτοιμος να αναλάβει το ρόλο του αρχηγού, σε περίπτωση που συνέβαινε μια «τρομερή τραγωδία». Τονίζοντας ότι ο 79χρονος ήταν σε καλή φυσική κατάσταση και γεμάτος ενέργεια, ο Vance είπε ότι δεν μπορούσαν να αποκλειστούν απρόβλεπτα γεγονότα.

«Είναι ο τελευταίος που κάνει τηλεφωνήματα το βράδυ και ο πρώτος που ξυπνάει και ο πρώτος που κάνει τηλεφωνήματα το πρωί», είπε ο Vance στην USA Today.

Πρόσθεσε: «Ναι, συμβαίνουν τρομερές τραγωδίες. Αλλά είμαι πολύ σίγουρος ότι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών είναι σε καλή κατάσταση, θα ολοκληρώσει την θητεία του και θα κάνει σπουδαία πράγματα για τον αμερικανικό λαό.

Και αν, Θεός φυλάξοι, συμβεί μια τρομερή τραγωδία, δεν μπορώ να σκεφτώ καλύτερη εκπαίδευση στην εργασία από αυτή που έχω λάβει τα τελευταία 200 ημέρες».

Τα σχόλια του Βανς σχετικά με τη σειρά διαδοχής μπορεί να πυροδότησαν την τάση. Ο Τραμπ αντιμετώπισε επίσης προβλήματα υγείας πρόσφατα.

Τον Ιούλιο, ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε ότι πάσχει από χρόνια φλεβική ανεπάρκεια, μια φλεβική πάθηση που προκαλεί πρήξιμο στα πόδια.

Ακόμη και πριν από την επίσημη ανακοίνωση, φωτογραφίες με τα εμφανώς πρησμένα πόδια του πυροδότησαν εικασίες. Ο Τραμπ επέζησε επίσης δύο απόπειρες δολοφονίας κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του πριν από την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο.

Τραμπ: Πώς εμπλέκονται οι «Simpsons»

Οι φήμες ενισχύθηκαν από τις δηλώσεις του δημιουργού των The Simpsons, Matt Groening, στο Comic-Con του Σαν Ντιέγκο τον Ιούλιο.

Όπως ανέφερε το Euronews, επικαλούμενο το Variety, ο δημιουργός της μακροχρόνιας σειράς κινουμένων σχεδίων είπε ότι «δεν διαφαίνεται τέλος» για την εκπομπή, αλλά συνέδεσε την τελική της κατάληξη με τον θάνατο του Ντόναλντ Τραμπ.

«Όχι, δεν διαφαίνεται τέλος. Θα συνεχίσουμε. Θα συνεχίσουμε μέχρι να πεθάνει κάποιος», είπε ο Γκρέινινγκ. Στη συνέχεια, πρόσθεσε μια φράση που άναψε αμέσως τα κοινωνικά μέσα. «Όταν πεθάνει ο-ξέρετε-ποιος, οι Simpsons προβλέπουν ότι θα χορεύουν στους δρόμους. Εκτός αν ο Πρόεδρος (J.D.) Vance απαγορεύσει τον χορό».

Η σειρά έχει μακρά ιστορία από ανατριχιαστικά ακριβείς προβλέψεις για τον Trump, από την εκλογική του νίκη το 2000 μέχρι την ιστορία της επανεκλογής του το 2015.

Οι φήμες για τον Τραμπ

Δεν είναι η πρώτη φορά που ψευδείς αναφορές για το θάνατο του Προέδρου έχουν αποκτήσει δημοτικότητα στο διαδίκτυο. Τον Σεπτέμβριο του 2023, ο λογαριασμός X του Donald Trump Jr. παραβιάστηκε και ο χάκερ δημοσίευσε ένα ψευδές μήνυμα στο οποίο δήλωνε ότι ο πατέρας του είχε πεθάνει και ότι ο ίδιος δεσμευόταν να υποβάλει υποψηφιότητα για την προεδρία.

Ο ισχυρισμός διαψεύστηκε γρήγορα όταν ο ίδιος ο Donald Trump δημοσίευσε στο Truth Social για να διαβεβαιώσει τους υποστηρικτές του ότι ήταν ζωντανός.

Πηγή: ndtv.com