Τραμπ: «Ο πόλεμος τελειώνει» - «Εγγυήσεις» για οριστικό τέλος ζητά το Ιράν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε απόψε στο NBC News ότι οι αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν «πλησιάζουν στο τέλος τους».

«Τα πάμε περίφημα», τόνισε ο Τραμπ στη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο δίκτυο NBC, συμπληρώνοντας πως η εκστρατεία «πλησιάζει στο τέλος».

Ύστερα από έναν μήνα πολέμου, οι ΗΠΑ «έχουν αποδεκατίσει» τον στρατό του Ιράν και έφεραν στο προσκήνιο μια ηγεσία που είναι «πολύ πιο λογική» και λιγότερο «ριζοσπαστικοποιημένη» από την προηγούμενη, είπε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε απόψε ότι η Τεχεράνη έχει τη βούληση να «βάλει τέλος στον πόλεμο» εναντίον του Ισραήλ και των ΗΠΑ όμως ζητά εγγυήσεις ώστε «να αποτραπεί η επανάληψη της επίθεσης».

«Έχουμε την αναγκαία βούληση για να βάλουμε τέλος» στη σύγκρουση, που διανύει την πέμπτη εβδομάδα της «υπό τον όρο ότι θα πληρούνται οι αναγκαίες συνθήκες, ιδίως οι αναγκαίες εγγυήσεις για να αποτραπεί η επανάληψη της επίθεσης», είπε ο Πεζεσκιάν σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα.

Όπως ανακοίνωσε το γραφείο του, ο Πεζεσκιάν επανέλαβε μια από τις βασικές απαιτήσεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας για τον τερματισμό των εχθροπραξιών, που είναι το τέλος της «επίθεσης», η καταβολή οικονομικών αποζημιώσεων, η ξεκάθαρη απόδοση ευθυνών και η διακοπή των συγκρούσεων σε όλα τα μέτωπα.

«Η λύση για την εξομάλυνση της κατάστασης είναι η παύση» της αμερικανοϊσραηλινής επίθεσης, υπογράμμισε.

Τέλος, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε ότι λαμβάνει απευθείας μηνύματα από τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, τα οποία όμως δεν αποτελούν «διαπραγματεύσεις», μετέδωσε σήμερα το κανάλι Al Jazeera του Κατάρ.

Τα μηνύματα περιλαμβάνουν απειλές ή ανταλλαγή απόψεων που μεταφέρονται μέσω «φίλων», πρόσθεσε ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο Αραγτσί δήλωσε ότι η Τεχεράνη είναι έτοιμη για οποιαδήποτε «χερσαία αναμέτρηση».

Ο Ιρανός υπουργός παραδέχτηκε επίσης ότι θα είναι δύσκολο στο μέλλον να οικοδομηθούν ξανά σχέσεις εμπιστοσύνης με τις γειτονικές χώρες, όμως εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι η Τεχεράνη θα τα καταφέρει.