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Τραμπ: «Οι ΗΠΑ θα χτυπήσουν ξανά σκληρά το Ιράν απόψε»

Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποιεί το Ιράν με νέα στρατιωτικά πλήγματα, χαρακτηρίζοντάς το «νταή» που δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά.

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Ντόναλντ Τραμπ
Ντόναλντ Τραμπ | Getty Images
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Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει αφήσει να εννοηθεί ότι ο αμερικανικός στρατός θα εξαπολύσει ένα νέο κύμα επιθέσεων στο Ιράν αργότερα. Σύμφωνα με το skynews.gr, μιλώντας σε δημοσιογράφους πριν από τη συνάντηση με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε:

«Το Ιράν εκτόξευσαν μερικά drones και έναν πύραυλο εναντίον πλοίων, επειδή βρίσκονταν στο στενό, κάτι που έχουν κάθε δικαίωμα να κάνουν. Έτσι, τους αντιμετωπίσαμε πολύ δύσκολα χθες το βράδυ. Πιθανότατα θα τους χτυπήσουμε ξανά σκληρά απόψε. Θα τους δώσω μια μικρή προειδοποίηση.Θα τους χτυπήσουμε δυνατά απόψε. Αλλά θα δούμε πώς θα εξελιχθούν όλα.»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ περιγράφει επίσης το Ιράν ως «νταή» στη Μέση Ανατολή, προσθέτοντας: «Δεν είναι πια ο νταής».

Επαναλαμβάνει επίσης την κόκκινη γραμμή του, προσθέτοντας: «Είναι πολύ απλό, δεν μπορούν να έχουν πυρηνικό όπλο». Ο Τραμπ παρέχει επίσης μια εικόνα για το πώς βλέπει τη διαδικασία ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων με την Τεχεράνη.
 

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