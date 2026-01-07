Τραμπ: Οι ΗΠΑ θα πάρουν από τη Βενεζουέλα ως 50 εκατ. βαρέλια πετρελαίου 

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε την Τρίτη πως η Βενεζουέλα θα «παραδώσει» ως και 50 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου στις ΗΠΑ και θα ελέγξει προσωπικά τα έσοδα από την «πώλησή τους». Ο ίδιος προχώρησε στη συγκεκριμένη δήλωση μέσα από τον λογαριασμό του στα social media με τις αντιδράσεις να ποικίλουν.

«Έχω την ικανοποίηση να ανακοινώσω ότι οι προσωρινές αρχές της Βενεζουέλας θα παραδώσουν στις ΗΠΑ από 30 ως 50 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου υψηλής ποιότητας που υφίσταται κυρώσεις», ανέφερε ο κ. Τραμπ μέσω Truth Social. «Το πετρέλαιο αυτό θα πωληθεί σε τιμές της αγοράς και τα χρήματα θα ελεγχθούν από εμένα, τον πρόεδρο των ΗΠΑ, για να διασφαλιστεί ότι θα χρησιμοποιηθούν για να ωφελήσουν τον λαό της Βενεζουέλας και των ΗΠΑ!», πρόσθεσε.