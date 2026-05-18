Τραμπ: Παγώνει την προγραμματισμένη για αύριο επίθεση στο Ιράν - «Είμαστε έτοιμοι, αν αποτύχουν οι συνομιλίες»

O πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι «παγώνει» την επίθεση στο Ιράν που ήταν προγραμματισμένη αύριο, ωστόσο τόνισε ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες για επίθεση, αν αποτύχουν οι συνομιλίες.

Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, η επίθεση είχε προγραμματιστεί για αύριο, ωστόσο λήφθηκε απόφαση να αναβληθεί λόγω των «σοβαρών διαπραγματεύσεων» που διεξάγονται ώστε να υπογραφεί συμφωνία με το Ιράν.

Αναλυτικά η ανάρτηση Τραμπ στο Truth Social:

«Μου ζητήθηκε από τον Εμίρη του Κατάρ, Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ Θάνι, τον Πρίγκιπα της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν Αλ Σαούντ, και τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Μοχάμεντ μπιν Ζαΐντ Αλ Ναχάν, να αναβάλουμε την προγραμματισμένη στρατιωτική επίθεσή μας κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν,

η οποία είχε προγραμματιστεί για αύριο, δεδομένου ότι διεξάγονται επί του παρόντος σοβαρές διαπραγματεύσεις και ότι, κατά τη γνώμη τους, ως Μεγάλοι Ηγέτες και Σύμμαχοι, θα επιτευχθεί μια συμφωνία, η οποία θα είναι απολύτως αποδεκτή από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, καθώς και από όλες τις χώρες της Μέσης Ανατολής και πέραν αυτής.

Ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ | Social Truth / @realDonaldTrump

Η συμφωνία αυτή θα περιλαμβάνει, κυρίως, ΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ ΟΠΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΙΡΑΝ! Με βάση τον σεβασμό μου προς τους προαναφερθέντες ηγέτες, έδωσα εντολή στον Υπουργό Πολέμου, Πιτ Χέγκσεθ, στον Επικεφαλής του Γενικού Επιτελείου, Στρατηγό Ντάνιελ Κέιν, και στις Ένοπλες Δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών, να ΜΗΝ πραγματοποιήσουν την προγραμματισμένη επίθεση κατά του Ιράν αύριο, αλλά τους έδωσα επίσης εντολή να είναι έτοιμοι να προχωρήσουν σε πλήρη, μεγάλης κλίμακας επίθεση κατά του Ιράν, ανά πάσα στιγμή, σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί αποδεκτή συμφωνία.

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα! Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ»