Τραμπ: «Πολλοί Αμερικάνοι θα ήθελαν δικτάτορα, στέλνω στρατό και δεν με ευχαριστούν»

Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε χθες πως σε «πολλούς» Αμερικανούς «θα άρεσε να έχουν έναν δικτάτορα», κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου για σειρά ζητημάτων, στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου, που απασχόλησαν κυρίως ζητήματα δημόσιας ασφάλειας.

«Πολλοί λένε πως ίσως να μας άρεσε να έχουμε έναν δικτάτορα. Δεν μου αρέσουν οι δικτάτορες. Δεν είμαι δικτάτορας. Είμαι κάποιος με πολλή κοινή λογική και ευφυία», είπε ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος, μεταφέρει το ΑΜΠΕ.

«Στέλνεις τον στρατό και, αντί να σε συγχαρούν, σε κατηγορούν πως επιτίθεσαι στη δημοκρατία», είπε ακόμη, αναφερόμενος στις αντιδράσεις για την απόφασή του να αναπτύξει την εθνοφρουρά στους δρόμους της Ουάσιγκτον για επιχειρήσεις επιβολής της τάξης.

Τραμπ: Τα «φιλελεύθερα» μέτρα του

Ο κ. Τραμπ υπέγραψε, μπροστά στους δημοσιογράφους, διάταγμα που προβλέπει για οποιονδήποτε καίει σημαία των ΗΠΑ ποινή φυλάκισης, παρότι το Ανώτατο Δικαστήριο με απόφασή του το 1989 είχε αποφανθεί πως διαμαρτυρίες του είδους δεν μπορούν να διώκονται λόγω της ελευθερίας της έκφρασης, θεμελιώδους δικαιώματος εγγεγραμμένου στο Σύνταγμα.

«Αν καις σημαία, θα πηγαίνεις έναν χρόνο φυλακή, χωρίς ούτε δυνατότητα αποφυλάκισης προτού εκτίσεις ολόκληρη την ποινή σου ούτε τίποτα», επέμεινε.

Ο 79χρονος ρεπουμπλικάνος, που μίλαγε 80 λεπτά για ποικίλα θέματα, άσχετα μεταξύ τους, με πολλές παρεκβάσεις, ανέφερε εξάλλου πως θέλει να μετονομάσει το υπουργείο Άμυνας σε «υπουργείο Πολέμου», όπως ονομαζόταν από το 1789 ως το 1949.

Σε άλλη συνάντησή του με τον Τύπο, πιο σύντομη, συμπλήρωσε: «Άμυνα, αυτό είναι πολύ αμυντικό κι εμείς θέλουμε να είμαστε επιθετικοί». Άφησε ακόμη να εννοηθεί πως δεν θεωρεί ότι απαιτείται ψηφοφορία στο Κογκρέσο για να προχωρήσει στην αλλαγή ονόματος.

Ο μεγιστάνας καταφέρθηκε εναντίον πολιτικών αντιπάλων του, ιδίως όσων τα ονόματα ακούγονται σε συζητήσεις για τον υποψήφιο των δημοκρατικών στις προεδρικές εκλογές του 2028.

Ο Τραμπ διδάσκει «επίπεδο»: «Βρωμιάρης, πρέπει να αθλείται περισσότερο»

Χαρακτήρισε επίσης «βρομιάρη» τον δημοκρατικό κυβερνήτη του Ιλινόι, Τζέι Μπι Πρίτσκερ, συμπληρώνοντας δηκτικά πως «πρέπει να αθλείται περισσότερο», καθώς είναι παχύσαρκος.

Από την άλλη, ο θιγόμενος, που είχε ήδη χαρακτηρίσει το σαββατοκύριακο τον πρόεδρο «δικτάτορα», συνέχισε τις σφοδρές επικρίσεις του χθες Δευτέρα στο Σικάγο, μεγαλούπολη στο στόχαστρο του κ. Τραμπ, που διαμηνύει πως ενδέχεται να αναπτύξει και εκεί την εθνοφρουρά.

«Ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει να χρησιμοποιήσει τον στρατό για να καταλάβει μια αμερικανική πόλη, να τιμωρήσει όσους διαφωνούν μαζί του και να σκοράρει πολιτικούς πόντους.

Αν συνέβαινε κάτι τέτοιο σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, δεν θα δυσκολευόμασταν καθόλου να μιλήσουμε για επικίνδυνη αρπαγή εξουσίας», είπε ο κ. Πρίτσκερ, βλέποντας στον αρχηγό του κράτους «μαθητευόμενο δικτάτορα».

Στη συνέντευξη-ποταμό, ο Αμερικανός πρόεδρος καταφέρθηκε εναντίον των κυβερνητών της Καλιφόρνιας, (Γκάβιν Νιούσομ) και του Μέριλαντ (Γουές Μουρ), που αμφότεροι τον αντιμετωπίζουν με γερές δόσεις ειρωνείας μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης.

Αναφερόμενος στο δημοκρατικό κόμμα, έκρινε πως «όλοι οι δυνητικοί υποψήφιοί του (για την προεδρία) κάνουν κακή δουλειά».