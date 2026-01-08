Τραμπ: «Πολύ περισσότερο από ένα χρόνο σκοπεύουμε να εποπτεύουμε τη Βενεζουέλα»

Απάντηση για το πόσο θα διαρκέσει η εποπτεία της Βενεζουέλας από τις ΗΠΑ έδωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, σε συνέντευξη που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα New York Times νωρίς την Πέμπτη, 8 Ιαμουαρίου.

Συγκεκριμένα ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκαθάρισε ότι «μόνο ο χρόνος θα δείξει» για πόσο διάστημα οι Ηνωμένες Πολιτείες θα εξακολουθήσουν να εποπτεύουν την Βενεζουέλα, μετά τη σύλληψη του προέδρου της, Νικολάς Μαδούρο.

Όταν ρωτήθηκε από τους New York Times αν θα είναι τρεις μήνες, έξι μήνες, ένα έτος ή περισσότερο, ο Τραμπ απάντησε: «Θα έλεγα πολύ περισσότερο».