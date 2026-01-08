Τραμπ: «Πολύ περισσότερο από ένα χρόνο σκοπεύουμε να εποπτεύουμε τη Βενεζουέλα»

Απάντηση για το πόσο θα διαρκέσει η εποπτεία της Βενεζουέλας από τις ΗΠΑ έδωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, σε συνέντευξη που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα New York Times νωρίς την Πέμπτη, 8 Ιαμουαρίου.
Συγκεκριμένα ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκαθάρισε ότι «μόνο ο χρόνος θα δείξει» για πόσο διάστημα οι Ηνωμένες Πολιτείες θα εξακολουθήσουν να εποπτεύουν την Βενεζουέλα, μετά τη σύλληψη του προέδρου της, Νικολάς Μαδούρο.
Όταν ρωτήθηκε από τους New York Times αν θα είναι τρεις μήνες, έξι μήνες, ένα έτος ή περισσότερο, ο Τραμπ απάντησε: «Θα έλεγα πολύ περισσότερο».
- Τα τηλέφωνα στον Τσιάρα, οι οδηγίες Μητσοτάκη για την Καρυστιανού και η τεράστια υπερβολή με Βαρουφάκη
- Η δολοφονία Τεμπονέρα και ο Καλαμπόκας που από ισοβίτης έγινε τραπεζικός υπάλληλος
- Μαρουσάκης: Νέα πολική εισβολή τα επόμενα 24ωρα - Κακοκαιρία και θερμοκρασιακές διακυμάνσεις
- Μαίρη Ευαγγέλου: Πώς είναι σήμερα το παιδί θαύμα του κινηματογράφου - Οι τελευταίες στιγμές με τον Δαδινόπουλο
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.