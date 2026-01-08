Μενού

Τραμπ: «Πολύ περισσότερο από ένα χρόνο σκοπεύουμε να εποπτεύουμε τη Βενεζουέλα»

Ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε για πόσο διάστημα οι Ηνωμένες Πολιτείες θα εξακολουθήσουν να εποπτεύουν την Βενεζουέλα.

Reader symbol
Newsroom
Ο Ντόναλντ Τραμπ στον ΟΗΕ
Ο Ντόναλντ Τραμπ στον ΟΗΕ | AP Photos
  • Α-
  • Α+

Απάντηση για το πόσο θα διαρκέσει η εποπτεία της Βενεζουέλας από τις ΗΠΑ έδωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, σε συνέντευξη που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα New York Times νωρίς την Πέμπτη, 8 Ιαμουαρίου.

Συγκεκριμένα ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκαθάρισε ότι «μόνο ο χρόνος θα δείξει» για πόσο διάστημα οι Ηνωμένες Πολιτείες θα εξακολουθήσουν να εποπτεύουν την Βενεζουέλα, μετά τη σύλληψη του προέδρου της, Νικολάς Μαδούρο.

Όταν ρωτήθηκε από τους New York Times αν θα είναι τρεις μήνες, έξι μήνες, ένα έτος ή περισσότερο, ο Τραμπ απάντησε: «Θα έλεγα πολύ περισσότερο».

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΚΟΣΜΟΣ