Τραμπ: Προανήγγειλε ότι οι ΗΠΑ ετοιμάζονται να πλήξουν στόχους μέσα στη Βενεζουέλα «πολύ σύντομα»

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι «πολύ σύντομα» οι ΗΠΑ θα ξεκινήσουν πλήγματα εντός της Βενεζουέλας, κλιμακώνοντας την εκστρατεία της κυβέρνησής του κατά των φερόμενων διακινητών ναρκωτικών.

«Θα ξεκινήσουμε αυτές τις επιθέσεις και στην ξηρά», είπε στη διάρκεια συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου. «Ξέρουμε πού ζουν. Ξέρουμε πού ζουν οι κακοί, και θα ξεκινήσουμε πολύ σύντομα.»

Ο Τραμπ εξετάζει εδώ και εβδομάδες το ενδεχόμενο να στοχοποιήσει πρόσωπα στη Βενεζουέλα, κάτι που θα συνιστούσε σημαντική κλιμάκωση σε σχέση με την έως τώρα εκστρατεία, η οποία επικεντρωνόταν αποκλειστικά στην επίθεση σε σκάφη που, σύμφωνα με αξιωματούχους, μεταφέρουν ναρκωτικά στις ΗΠΑ.

Οι σημερινές δηλώσεις του επαναλαμβάνουν παρόμοιες τοποθετήσεις του, όταν είχε πει σε μέλη των ενόπλων δυνάμεων, σε τηλεφωνική επικοινωνία για την Ημέρα των Ευχαριστιών, ότι τα πλήγματα στη στεριά θα ξεκινήσουν «πολύ σύντομα».

Μάλιστα, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι επιθέσεις μπορεί να μην περιορίζονται στη Βενεζουέλα. Όποιος κατασκευάζει ναρκωτικά ή «τα πουλάει στη χώρα μας» μπορεί να δεχθεί επίθεση, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, προσθέτοντας ότι έχει ακούσει ότι υπάρχουν εργοστάσια παραγωγής κοκαΐνης στην Κολομβία.

Σημειώνεται ότι η ηγεσία του υπουργείου Άμυνας έχει δεχθεί κριτική για τις επιθέσεις σε σκάφη που φέρονται να μεταφέρουν ναρκωτικά από τη Βενεζουέλα. Η κριτική αυτή μάλιστα έχει ενταθεί μετά τις αποκαλύψεις ότι πραγματοποίησε μια δεύτερη επίθεση σε ένα σκάφος αφότου η αρχική επίθεση δεν σκότωσε όλους τους επιβαίνοντες.

Ωστόσο, ο Τραμπ την Τρίτη υπερασπίστηκε αυτές τις ενέργειες και υποστήριξε ότι η εκστρατεία ήταν απαραίτητη για να μείνουν τα ναρκωτικά μακριά από τις ΗΠΑ, προσθέτοντας ότι θα είναι «πολύ πιο εύκολο» να χτυπηθούν στόχοι στην ξηρά. Επίσης, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο στοχοποίησης ατόμων σε χώρες εκτός της Βενεζουέλας, εάν η κυβέρνηση κρίνει ότι διακινούν ναρκωτικά στις ΗΠΑ.