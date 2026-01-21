Τραμπ: «Προσχέδιο συμφωνίας για τη Γροιλανδία» μετά τη συνάντηση με Ρούτε – Παγώνουν οι δασμοί

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε το βράδυ της Τετάρτης (21/1) ότι, μετά τη συνάντησή του με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, έχει πλέον διαμορφωθεί «το πλαίσιο μιας μελλοντικής συμφωνίας» σχετικά με τη Γροιλανδία.

Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη επιπλέον συζητήσεις που αφορούν το σχέδιο «Χρυσός Θόλος» («Golden Dome») για τη Γροιλανδία, χωρίς ωστόσο να αποκαλυφθούν λεπτομέρειες.

Ο Τραμπ υπογράμμισε ότι, βάσει της τρέχουσας κατανόησης μεταξύ των δύο πλευρών, δεν θα επιβληθούν οι δασμοί που είχαν προγραμματιστεί για την 1η Φεβρουαρίου, ενώ πρόσθεσε ότι περισσότερες πληροφορίες θα ανακοινωθούν όσο προχωρούν οι διαβουλεύσεις.

Ποιοι αναλαμβάνουν τις διαπραγματεύσεις

Για τη διαχείριση των συνομιλιών, ο πρόεδρος των ΗΠΑ όρισε ως επικεφαλής:

τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς,

τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο,

τον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ,

καθώς και «άλλους, εφόσον χρειαστεί». Όλοι θα αναφέρονται απευθείας στον ίδιο.

Η ανάρτηση Τραμπ

Ο Τραμπ δημοσίευσε την ακόλουθη δήλωση,:

«Μετά από μια ιδιαίτερα παραγωγική συνάντηση που είχα με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, διαμορφώσαμε το πλαίσιο μιας μελλοντικής συμφωνίας σε ό,τι αφορά τη Γροιλανδία και, στην πραγματικότητα, ολόκληρη την Αρκτική περιοχή. Αυτή η λύση, εφόσον ολοκληρωθεί, θα είναι εξαιρετική για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και για όλα τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ.

Με βάση αυτή την κατανόηση, δεν θα επιβάλω τους δασμούς που είχαν προγραμματιστεί να τεθούν σε ισχύ την 1η Φεβρουαρίου. Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη πρόσθετες συζητήσεις σχετικά με το σχέδιο «Golden Dome», σε ό,τι αφορά τη Γροιλανδία.

Περισσότερες πληροφορίες θα δοθούν καθώς οι διαβουλεύσεις προχωρούν. Την ευθύνη των διαπραγματεύσεων θα έχουν ο Αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο Ειδικός Απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ, καθώς και άλλοι, εφόσον χρειαστεί. Θα αναφέρονται απευθείας σε εμένα.

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας στο θέμα αυτό.

ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ»