Τραμπ σε διαδηλωτές στο Ιράν: «Η βοήθεια έρχεται - Συνεχίστε τις κινητοποιήσεις»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κάλεσε με ανάρτησή του στα social media τους διαδηλωτές στο Ιράν να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις και να καταλάβουν τα θεσμικά όργανα της χώρας.
Μάλιστα, έγραψε ότι «η βοήθεια έρχεται», σε μία ανοιχτή παραδοχή νέας ανάμειξης των ΗΠΑ στα εσωτερικά ζητήματα τρίτης χώρας.
Η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social αναφέρει: «Ιρανοί πατριώτες, ΣΥΝΕΧΙΣΤΕ ΤΙΣ ΔΙΑΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΑΝΑΛΑΒΕΤΕ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑΣΑ ΣΑΣ!!! Απομνημονεύστε τα ονόματα των δολοφόνων και των βασανιστών. Θα πληρώσουν ακριβά. Έχω ακυρώσει όλες τις συναντήσεις με Ιρανούς αξιωματούχους έως ότου σταματήσει η άσκοπη δολοφονία διαδηλωτών. Η ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΡΧΕΤΑΙ. MIGA!!! ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ».
