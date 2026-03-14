Τραμπ: «Στείλτε πλοία στο Χορμούζ» – Ζητά ξανά διεθνή βοήθεια

Τελεσίγραφο Τραμπ για τα Στενά Χορμούζ: Ζητά διεθνή βοήθεια για το πετρέλαιο, ενώ δηλώνει πως το Ιράν έχει «αποδεκατιστεί».

Ντόναλντ Τραμπ
Ντόναλντ Τραμπ | EPA/AARON SCHWARTZ / POOL/ΑΠΕ-ΜΠΕ
Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε σήμερα το κάλεσμά του προς άλλες χώρες να βοηθήσουν στην ασφάλεια των Στενών του Χορμούζ, με τον Αμερικανό πρόεδρο να δηλώνει πως οι ΗΠΑ θα συντονιστούν μαζί τους εν μέσω του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν.

«Οι ΗΠΑ έχουν νικήσει και έχουν αποδεκατίσει ολοσχερώς το Ιράν, τόσο στρατιωτικά, όσο και οικονομικά και με κάθε άλλο τρόπο, αλλά οι χώρες του κόσμου που λαμβάνουν πετρέλαιο μέσω των Στενών του Χορμούζ, πρέπει να φροντίσουν για αυτό το πέρασμα και εμείς θα βοηθήσουμε — ΠΟΛΥ!», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social.

Νωρίτερα σήμερα ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε πως πολλές χώρες θα στείλουν πολεμικά πλοία προκειμένου να μείνουν ανοικτά τα Στενά του Χορμούζ, όμως δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το ποιες χώρες θα το κάνουν αυτό.

