Τραμπ στη συνάντηση με Ζελένσκι: «Άδεια για κατασκευή Patriot στην Ουκρανία - Θα γίνει συμφωνία με Ρωσία»

Σε εξέλιξη βρίσκεται η συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ και του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ.



«Θα χορηγήσουμε άδεια για την κατασκευή πυραύλων Patriot», δήλωσε ο Τραμπ, ενώ πρόσθεσε «Με αυτόν τον τρόπο, δεν θα μπορείτε να παραπονεθείτε ότι δεν σας τα δίνουμε», δήλωσε ο Αμρικανός Πρόεδρος.

Αναφορικά με τη συμμαχία του ΝΑΤΟ, ο Τραμπ δήλωσε ότι ο Ζελένσκι ότι έχει «μεγάλη υποστήριξη» από τους ηγέτες.

Σε άλλο σημείο της συνομιλίας, ανέφερε ότι στα σκαριά είναι μια συνάντηση με τον Πούτιν, λέγοντας: «Θα συναντηθεί και ο Ζελένσκι θα συναντηθεί και κάτι θα συμβεί. Θα είναι θετικό. Και νομίζω ότι ελπίζω ότι θα συμβεί σύντομα», όπως μεταφέρει ο Guardian.

Επιπλέον, πρόσθεσε: «Είμαι πολύ σκληρός με τη Ρωσία, πολύ πιο σκληρός από ό,τι έπρεπε να είμαι» και δήλωσε: «Θα κάνουν μια συμφωνία. Αυτή η συμφωνία βρίσκεται στα σκαριά εδώ και πολύ καιρό. Έχει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα. Ξέρουν τι είναι. Ξέρει τι είναι καλύτερα από τον καθένα».

Παράλληλα, εξήρε τον Ουκρανό πρόεδρο, λέγοντας ότι «ο Ζελένσκι υπήρξε πολύ αποτελεσματικός».