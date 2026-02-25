Τραμπ στην Κατάσταση της Ένωσης: «Ισχυρότερες από ποτέ οι ΗΠΑ»

Ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ύμνησε τα επιτεύγματά του, έναν χρόνο και κάτι αφότου επέστρεψε στην εξουσία, τον Ιανουάριο του 2025, ξεκινώντας την ομιλία του για την «Κατάσταση της Ένωσης» ενώπιον των μελών και των δυο σωμάτων του Κογκρέσου χθες Τρίτη.

«Το έθνος μας επέστρεψε μεγαλύτερο, καλύτερο, πλουσιότερο και ισχυρότερο παρά ποτέ» και πλέον έχει αρχίσει «η χρυσή εποχή της Αμερικής», διαβεβαίωσε.

Η παραδοσιακή ομιλία, η πρώτη της δεύτερης θητείας του επιχειρηματία στην προεδρία, έχει την ιδιαιτερότητα πως εκφωνείται τη χρονιά που οι ΗΠΑ εορτάζουν την επέτειο των 250 ετών από την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας τους, τον Ιούλιο.

Επιπλέον, ο Τραμπ διαβεβαίωσε χθες Τρίτη το Κογκρέσο ότι οι ΗΠΑ έλαβαν πάνω από ογδόντα εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από τη Βενεζουέλα, τη «νέα φίλη και εταίρο μας».

«Λάβαμε από τη νέα φίλη και εταίρο μας, τη Βενεζουέλα, πάνω από 80 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου», σημείωσε ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στο Καπιτώλιο.

Μετά την αιχμαλώτιση από τον στρατό των ΗΠΑ την 3η Ιανουαρίου του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, πλέον έκπτωτου, και της συζύγου του, η Ουάσιγκτον κατέστησε σαφές ότι αυτή πλέον θα έχει τον έλεγχο της εκμετάλλευσης των υδρογονανθράκων της χώρας της Λατινικής Αμερικής—που διαθέτει τα μεγαλύτερα επιβεβαιωμένα κοιτάσματα πετρελαίου στην υφήλιο.

Η παραγωγή ανέρχεται το τρέχον διάστημα σε περίπου ένα εκατομμύριο βαρέλια ημερησίως, έπειτα από δεκαετίες κυρώσεων και έλλειψης επενδύσεων, που άφησαν τις υποδομές της σε άσχημη κατάσταση.

«Πολύ λυπηρή» η απόφαση του ανωτάτου δικαστηρίου για τους δασμούς

Ο Τραμπ επέκρινε την «πολύ λυπηρή» πρόσφατη απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου, το οποίο ακύρωσε μεγάλο μέρος των τελωνειακών δασμών που επέβαλε αφότου επέστρεψε στην εξουσία, μπροστά σε κάποια από τα μέλη του που υπέγραψαν την ιστορική ετυμηγορία.

«Πριν από μόλις τέσσερις ημέρες, το ανώτατο δικαστήριο των ΗΠΑ έλαβε μια πολύ λυπηρή απόφαση (...) Πολύ λυπηρή απόφαση», επανέλαβε ο ρεπουμπλικάνος κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στο Κογκρέσο, με παρόντα τέσσερα μέλη του κορυφαίου θεσμού της αμερικανικής δικαιοσύνης, τρία από τα οποία αποφάνθηκαν πως δεν είχε τη δικαιοδοσία να προχωρήσει στην επιβολή των δασμών αυτών.

Ο τόνος του αρχηγού του κράτους ήταν πάντως πολύ πιο μετρημένος σε σύγκριση με τις πρώτες ώρες μετά τη δημοσιοποίηση της απόφασης, όταν κατηγόρησε το ανώτατο δικαστήριο πως αποφάνθηκε κατ’ αυτόν τον τρόπο εξαιτίας «ξένων επιρροών», χαρακτηρίζοντας τους δικαστικούς που πήραν την απόφαση «ηλίθιους» και «κανίς» της «ριζοσπαστικής» αριστεράς.

«Οι μαύροι δεν είναι πίθηκοι»

Ο βετεράνος αφροαμερικανός δημοκρατικός βουλευτής Αλ Γκριν, ο οποίος αντιπροσωπεύει το Τέξας, άνοιξε πλακάτ στο οποίο αναγραφόταν η φράση «οι μαύροι δεν είναι πίθηκοι» προτού αποβληθεί από την αίθουσα, καθώς ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ άρχιζε την ομιλία του ενώπιον της ολομέλειας και των δυο σωμάτων του Κογκρέσου.

Ο κ. Γκριν βρισκόταν ακριβώς απέναντι στον κ. Τραμπ όταν ύψωσε το επίμαχο πλακάτ, προτού οδηγηθεί εκτός της αίθουσας με υπόκρουση την κραυγή από πλευράς ρεπουμπλικάνων: «ΗΠΑ, ΗΠΑ, ΗΠΑ!».

Προφανώς το πλακάτ αναφερόταν στο ρατσιστικού περιεχομένου βίντεο που αναπαρήγαγε μέσω Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ νωρίτερα αυτόν τον μήνα, προτού αναγκαστεί να το αποσύρει εξαιτίας του σάλου, στο οποίο ο πρώην πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα και η πρώην πρώτη κυρία Μισέλ Ομπάμα εικονίζονταν με σώματα πιθήκων.

Ο Αλ Γκριν ήδη αποβλήθηκε από το Κογκρέσο πέρυσι, όταν βροντοφώναξε την αντίθεσή του στον Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια ομιλίας του.

