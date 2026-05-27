Τραμπ: «Στον αέρα η συμφωνία με το Ιράν αν οι χώρες του Κόλπου δεν υπογράψουν τις Συμφωνίες του Αβραάμ»

Ο Ντόναλντ Τραμπ, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων μετά το Υπουργικό Συμβούλιο στον Λεύκο Οίκο, δήλωσε ότι δεν θα δεχόταν από κοινού έλεγχο του Στενού του Ορμούζ από το Ιράν και το Ομάν, στο πλαίσιο μιας ειρηνευτικής συμφωνίας.

«Θα είναι ανοικτό για όλους. Πρόκειται για διεθνή ύδατα. Κανείς δεν πρόκειται να έχει τον έλεγχό τους. Θα τα επιβλέπουμε, αλλά κανείς δεν πρόκειται να έχει τον έλεγχο», είπε συγκεκριμένα ο Τραμπ. «Αυτό περιλαμβάνεται στις διαπραγματεύσεις που κάνουμε», συνέχισε.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε επίσης ότι «θα ήθελαν να το ελέγχουν», αλλά τόνισε ότι το Στενό αποτελεί μέρος των διεθνών υδάτων και ότι «το Ομάν θα συμπεριφερθεί όπως όλοι οι άλλοι, αλλιώς θα πρέπει να τους ανατινάξουμε, το καταλαβαίνουν αυτό, θα είναι εντάξει».

Τραμπ: «Το Ιράν θέλει πολύ να καταλήξει σε συμφωνία»

Ο Τραμπ υποστήριξε επίσης πως το Ιράν επιθυμεί διακαώς να καταλήξει σε συμφωνία με τις ΗΠΑ, επισημαίνοντας όμως ότι οι αξιώσεις της Ουάσινγκτον δεν έχουν ικανοποιηθεί ακόμη.

«Το Ιράν είναι πολύ πρόθυμο. Θέλουν πολύ να καταλήξουν σε συμφωνία. Μέχρι στιγμής, δεν έχουν φτάσει εκεί… Δεν είμαστε ικανοποιημένοι, αλλά θα είμαστε (σ.σ. στο τέλος). Είτε θα είμαστε (ικανοποιημένοι) είτε θα πρέπει απλώς να τελειώσουμε τη δουλειά», είπε ο Τραμπ ενώπιον δημοσιογράφων.

Συγκρατημένη αισιοδοξία για την πορεία των διαπραγματεύσεων με την ιρανική πλευρά εξέφρασε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο. «Νομίζω πως έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος και κάποιο ενδιαφέρον», συμπληρώνοντας πως «θα δούμε τις επόμενες ώρες και ημέρες» εάν μπορεί να επιτευχθεί ουσιαστική πρόοδος.

Στην «εξίωση» και οι Συμφωνίες του Αβραάμ

Ο Τραμπ υπογράμμισε επίσης ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να μην καταλήξουν σε συμφωνία με το Ιράν αν οι αραβικές χώρες δεν ομαλοποιήσουν τις σχέσεις τους με το Ισραήλ, με τον Αμερικανό πρόεδρος να οποίος στην απαίτηση οι χώρες του Κόλπου να προσχωρήσουν στις Συμφωνίες του Αβραάμ.

Υπογράμμισε επίσης ότι θα ήταν «ιστορικό» οι χώρες που δεν έχουν υπογράψει ακόμη προσχωρούσαν στις Συμφωνίες, προσθέτοντας «μας το χρωστάνε».

«Δεν είμαι σίγουρος ότι πρέπει να κάνουμε τη συμφωνία, αν δεν υπογράψουν», είπε επίσης ο Τραμπ, ο οποίος αρνήθηκε να επιβεβαιώσει ότι η συμφωνία με το Ιράν θα εξαρτηθεί από την προσχώρηση άλλων χωρών στις Συμφωνίες του Αβραάμ.

Μέχρι στιγμής, μόνο τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Μπαχρέιν, το Μαρόκο και το Σουδάν έχουν υπογράψει, την ώρα που οι γείτονες του Ιράν έχουν πληγεί σημαντικά από τον πόλεμο, καθώς η Τεχεράνη έχει προβεί σε αντίποινα χτυπήματα για να αυξήσει την πίεση σε ΗΠΑ και Ισραήλ.

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν έχει καλέσει επανειλημμένα τις αραβικές χώρες να κλείσουν τις αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στο έδαφός τους, λέγοντας ότι μπορεί να «κάνει μια καλή συμφωνία τώρα, αλλά ίσως όχι μια εξαιρετική συμφωνία και αν δεν είναι εξαιρετική, δεν θα την κάνουμε».

Λευκός Οίκος: «Απόλυτα κατασκευασμένη» από τα ΜΜΕ του Ιράν η αναφορά για το μνημόνιο

Ο Λευκός Οίκος είχε προηγουμένως απορρίψει τις αναφορές της ιρανικής κρατικής τηλεόρασης που έκανε λόγο για ύπαρξη προσχεδίου συμφωνίας που θα προέβλεπε την απόσυρση των αμερικανικών στρατευμάτων από την περιοχή και την άρση του αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών.

Από την πλευρά της, η εκπρόσωπος Ολίβια Γουέιλς ισχυρίστηκε ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν «προχωρούν ομαλά».

Επανέλαβε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει καταστήσει σαφείς τις κόκκινες γραμμές του, έναν ισχυρισμό που ο Λευκός Οίκος έχει επανειλημμένα κάνει καθ' όλη τη διάρκεια του πολέμου.