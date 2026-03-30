Τραμπ: «Συνομιλούμε με ένα νέο, πιο λογικό καθεστώς στο Ιράν - Χωρίς συμφωνία θα ισοπεδώσουμε τα πάντα»

O πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επέμεινε ότι διεξάγονται σοβαρές συνομιλίες με «ένα νέο και πιο λογικό καθεστώς» για τον τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Ιράν, τονίζοντας μάλιστα ότι έχει σημειωθεί μεγάλη πρόοδος.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ εξέδωσε απειλές πάντως ότι σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν επιτευχθεί σύντομα συμφωνία, και εάν το Στενό του Ορμούζ δεν «ανοίξει για δουλειές» αμέσως, οι ΗΠΑ και το Ισραήλ θα ολοκληρώσουν «την υπέροχη παραμονή τους στο Ιράν ανατινάζοντας και εξαφανίζοντας εντελώς όλους τους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, τις πετρελαιοπηγές και το νησί Χαργκ (και πιθανώς όλες τις μονάδες αφαλάτωσης!), που σκόπιμα δεν έχουν αγγίξει έως τώρα.

Η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ:

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής βρίσκονται σε σοβαρές συζητήσεις με ΕΝΑ ΝΕΟ ΚΑΙ ΠΙΟ ΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ για τον τερματισμό των στρατιωτικών μας επιχειρήσεων στο Ιράν. Έχει σημειωθεί μεγάλη πρόοδος, αλλά, εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν επιτευχθεί σύντομα συμφωνία, κάτι που πιθανότατα θα γίνει, και εάν το Στενό του Ορμούζ δεν ανοίξει για δουλειές αμέσως, θα ολοκληρώσουμε την υπέροχη παραμονή μας στο Ιράν ανατινάζοντας και εξαφανίζοντας εντελώς όλους τους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, τις πετρελαιοπηγές και το νησί Χαργκ (και πιθανώς όλες τις μονάδες αφαλάτωσης!), που σκόπιμα δεν έχουμε αγγίξει ακόμη.

Αυτό θα είναι αντίποινα για τους πολλούς στρατιώτες μας, και άλλους, που το Ιράν έχει σφαγιάσει και σκοτώσει κατά τη διάρκεια της 47χρονης βασιλείας του τρόμου του παλαιού καθεστώτος. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα. Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ»