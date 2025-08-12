Τραμπ: «Θα ξέρω στα πρώτα δύο λεπτά της συνάντησης με τον Πούτιν αν θα υπάρξει πρόοδος»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε την επικείμενη συνάντησή του με τον Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αλάσκα ως «συνάντηση διερεύνησης» με σκοπό να αξιολογήσει τις ιδέες του για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι θα μπορούσε να γνωρίζει μέσα σε δύο λεπτά από τη συνάντησή του με τον Πούτιν αν είναι δυνατή η επίτευξη προόδου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι αναμένει να έχει μια «εποικοδομητική συζήτηση» με τον Ρώσο ομόλογό του.

«Ο πρόεδρος Πούτιν με προσκάλεσε να συμμετάσχω. Θέλει να συμμετάσχουμε. Νομίζω, πιστεύω, ότι θέλει να τελειώσει το θέμα», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι θα παροτρύνει τη Ρωσία να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία. «Θα πάω να μιλήσω στον Βλαντιμίρ Πούτιν και θα του πω ότι πρέπει να τερματίσει αυτόν τον πόλεμο. Πρέπει να τον τερματίσει», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους.

Ακόμα ο Ντόναλντ Τράμπ έκλεισε τη συζήτηση για τη συμμετοχή του Ζελένσκι στη συνάντηση με τον Ρώσο πρόεδρο στην Αλάσκα. Ο Ουκρανός πρόεδρος δεν θα παραστεί.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε επίσης ότι σε μια μελλοντική συνάντηση θα μπορούσε να συμμετάσχει και ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Η επόμενη συνάντηση θα είναι μεταξύ του Ζελένσκι και του Πούτιν, ή του Ζελένσκι, του Πούτιν και εμού. Θα είμαι εκεί αν με χρειαστούν, αλλά θέλω να οργανωθεί μια συνάντηση μεταξύ των δύο ηγετών», συμπλήρωσε.

Ακόμα δήλωσε ότι τον «ενοχλούσε λίγο» το γεγονός ότι ο Ζελένσκι είπε ότι χρειαζόταν συνταγματική έγκριση για οποιαδήποτε εδαφική παραχώρηση.

«Θέλω να πω, έχει έγκριση για να μπει σε πόλεμο και να σκοτώσει τους πάντες. Αλλά χρειάζεται έγκριση για να κάνει ανταλλαγή εδαφών;» είπε. «Γιατί θα γίνουν κάποιες ανταλλαγές εδαφών», προσέθεσε.