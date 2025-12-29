Τραμπ - Ζελένσκι: «Καλύψαμε το 95% του σχεδίου για το τέλος του πολέμου - Είμαστε πολύ κοντά»

«Είμαι υπέρ της ειρήνης, θέλω να σταματήσει αυτός ο πόλεμος», ήταν το μήνυμα που έστειλε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά τη σημερινή συνάντηση που είχε στο Μαρ-α-Λάγκο στη Φλόριντα με τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Στην κοινή Συνέντευξη Τύπου που παραχώρησαν οι δύο ηγέτες τα μεσάνυχτα (ώρα Ελλάδος) τόνισαν ότι σημειώθηκε μεγάλη πρόοδος στη συνάντηση, με τον Αμερικανό πρόεδρο να δηλώνει ότι πλησιάζουμε πολύ κοντά σε μια συμφωνία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε άψογη τη σημερινή συνάντηση με τον Ζελένσκι, με τον Ουκρανό πρόεδρο να τονίζει επίσης ότι είχε μια εξαιρετική συζήτηση με τον Αμερικανό ομόλογό του.

«Καλύψαμε περίπου το 95% του σχεδίου. Σημειώσαμε σημαντική πρόοδο όσον αφορά αυτόν τον πόλεμο που είναι ο πιο θανατηφόρος μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο», είπε χαρακτηριστικά ο Τραμπ.

Από πλευράς του ο Ζελένσκι ευχαρίστησε τον Πρόεδρο Τραμπ και είπε και αυτός με τη σειρά του ότι «σημειώσαμε όντως πρόοδο. Συζητήσαμε όλες τις πτυχές του πλαισίου για την ειρήνη. Έχουμε συμφωνήσει σχεδόν για τις εγγυήσεις ασφαλείας» με στόχο τη «διαρκή ειρήνη» στην περιοχή.

«Η Ουκρανία είναι έτοιμη για ειρήνη. Θέλω να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο Τραμπ», είπε ακόμα ο Ζελένσκι.

Από πλευράς του ο Τραμπ δήλωσε στη συνέχεια: «Τα πάμε πολύ καλά, μπορεί να είμαστε πολύ κοντά, έχουμε πλησιάσει σχεδόν τον στόχο μας». Ανέφερε δε πως τον τελευταίο μήνα «και όχι μόνο σήμερα» σημειώθηκε σημαντική πρόοδος. «Πιστεύω ότι κινούμαστε προς τη σωστή κατεύθυνση», επεσήμανε ο ίδιος.

«Όλοι θέλουμε αυτός ο πόλεμος να τελειώσει. Πρέπει να δοθεί ένα τέλος. Δεν θέλω να βλέπω τόσους ανθρώπους να πεθαίνουν», τόνισε.

Μάλιστα, μετά τη συνάντησή τους, οι δύο ηγέτες επικοινώνησαν τηλεφωνικά με Ευρωπαίους ηγέτες.

«Πολύ δύσκολος ο συγκεκριμένος πόλεμος - Είμαστε πολύ πιο κοντά από ποτέ»

Ένα από τα ακανθώδη σημεία για την πολυπόθητη συμφωνία είναι το εδαφικό. «Πολλά εδάφη είναι πλέον υπό την κατοχή της Ρωσίας και καλό θα ήταν να επιτευχθεί μια συμφωνία τώρα», δήλωσε ο Τραμπ, εκτιμώντας πάντως ότι θα επιλυθούν.

Υπάρχουν ένα ή δύο ακανθώδη ζητήματα στις συνομιλίες Ρωσίας-Ουκρανίας, ανέφερε ο ένοικος του Λευκού Οίκου. Τόνισε πως ότι το Κίεβο και η Μόσχα πλησιάζουν σε μια λύση για το καθεστώς του Ντονμπάς.

Ο Ζελένσκι δήλωσε από την πλευρά τους ότι υπάρξει 100% συμφωνία στις εγγυήσεις ασφαλείας μεταξύ ΗΠΑ και Ουκρανίας, με τον Τραμπ να μιλά για συμφωνία στο 95%.

Ακόμα ο Ουκρανός πρόεδρος ανακοίνωσε νέα συνάντηση τον Ιανουάριο με τον Τραμπ και τους Ευρωπαίους ηγέτες.

Κατά τη διάρκεια της κοινής Συνέντευξης Τύπου ο Τραμπ έστρεψε τα βέλη του στον Τζο Μπάιντεν και όσους τον πολέμησαν λέγοντας χαρακτηριστικά πως «αν είχα εκλεγεί εγώ πρόεδρος το 2021, όπως κανονικά έπρεπε, αυτός ο πόλεμος δεν θα είχε γίνει».

Ακόμα δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να επισκεφτεί την Ουκρανία εάν αυτό βοηθήσει την όλη κατάσταση αν και σχολίασε πως δεν είναι και απαραίτητο να επισκεφτεί τη χώρα.

«Μιλήσαμε και για τον πυρηνικό σταθμό στη Ζαπορίζια και θέλουμε να τεθεί και πάλι σε λειτουργία γρήγορα, εργαζόμαστε προς αυτή την κατεύθυνση», είπε σε άλλο σημείο της συνέντευξης τύπου ο Τραμπ, εκτιμώντας πως «σε λίγες εβδομάδες θα γνωρίζουμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Είναι πολύ δύσκολη η διαπραγμάτευση. Είναι πολύ δύσκολος ο συγκεκριμένος πόλεμος, αλλά πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε».

«Ό,τι κάνω το κάνω για να σώσω ζωές. Είμαστε πολύ πιο κοντά από ποτέ. Και οι δυο μεριές θέλουν να τελειώσει αυτός ο πόλεμος», επεσήμανε στο τέλος ο Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας πως όσο περίεργο και αν ακούγεται η Ρωσία είναι πρόθυμη να βοηθήσει στην ανοικοδόμηση της Ουκρανίας.