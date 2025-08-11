Τρεις νέες ταυτοποιήσεις θυμάτων της 11ης Σεπτεμβρίου, 24 χρόνια μετά

Σχεδόν 24 χρόνια μετά την τραγωδία της 11ης Σεπτεμβρίου, η τεχνολογία έφερε στο φως σε τρεις ακόμη ιστορίες που είχαν χαθεί στα συντρίμμια των Δίδυμων Πύργων.

Οι αρχές της Νέας Υόρκης ανακοίνωσαν την ταυτοποίηση τριών θυμάτων χάρη σε προηγμένες μεθόδους ανάλυσης DNA και συνεργασία με τις οικογένειές τους.

Οι τρεις ταυτοποιημένοι είναι ο Ryan Fitzgerald, η Barbara Keating και μια γυναίκα της οποίας το όνομα παραμένει απόρρητο κατόπιν αιτήματος της οικογένειας.

Η πρόοδος στην τεχνολογία DNA επέτρεψε την ανάλυση εξαιρετικά μικρών δειγμάτων, τα οποία μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν ανεπαρκή για ταυτοποίηση.

After 23 Years, 3 More 9/11 Victims Are Identified



The identities were confirmed through family outreach and DNA analysis of remains recovered from the scene of the attacks 23 years ago. pic.twitter.com/6WuSIuceuw — NTD (@NTD_Live) August 8, 2025

Η ανακοίνωση αυτή δεν είναι απλώς επιστημονικό επίτευγμα. Είναι μια πράξη δικαίωσης και αναγνώρισης για τις οικογένειες που περίμεναν απαντήσεις για δεκαετίες.

Είναι επίσης υπενθύμιση πως η μνήμη των θυμάτων παραμένει ζωντανή και πως η αναζήτηση της αλήθειας δεν σταματά ποτέ.

«Κάθε ταυτοποίηση είναι μια πράξη ανθρωπιάς. Είναι η απόδειξη ότι δεν ξεχάσαμε. Ότι συνεχίζουμε να παλεύουμε για να δώσουμε όνομα και ιστορία σε κάθε ψυχή που χάθηκε εκείνη την ημέρα», δήλωσε εκπρόσωπος του γραφείου του Ιατροδικαστή της Νέας Υόρκης.

Πηγή:Cnn