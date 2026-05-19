Tren de Aragua: Εξαρθρώθηκε μία από τις πιο ισχυρές συμμορίες στη Λατινική Αμερική

Η αστυνομία του Περού ανακοίνωσε την εξάρθρωση συμμορίας συνδεόμενης με την Tren de Aragua, από τις πιο ισχυρές εγκληματικές οργανώσεις στη Λατινική Αμερική, με τη σύλληψη οκτώ υπηκόων Βενεζουέλας και 4 πολιτών του Περού, σε βάρος των οποίων σχηματίζεται δικογραφία για απαγωγές και βασανιστήρια.

Η Tren de Aragua έχει χαρακτηριστεί «τρομοκρατική» οργάνωση από την κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Σχηματίστηκε το 2014 στην ομώνυμη πολιτεία της Βενεζουέλας, την Αράγουα, και σύμφωνα με εκθέσεις υπηρεσιών πληροφοριών, έχει εξαπλωθεί σε οκτώ χώρες της νότιας Αμερικής. Κατηγορείται, μεταξύ άλλων, για εμπορία ανθρώπων, απαγωγές, βιασμούς, διακίνηση ναρκωτικών, εκβιάσεις, δολοφονίες...

Η συμμορία που ανακοινώθηκε ότι εξαρθρώθηκε, γνωστή με το όνομα El Tren de Aragua Nueva Generación, απαιτούσε πάνω από 100.000 δολάρια λύτρα για να απελευθερώνει τα θύματά της, που συχνά βασανίζονταν, σύμφωνα με τον επικεφαλής της περουβιανής αστυνομίας, τον Όσκαρ Αριόλα.

Ένας από τους υπόπτους που συνελήφθησαν κατηγορείται πως «έκοβε δάχτυλα» ομήρων, πρόσθεσε ο ανώτατος αξιωματικός.

Η επιχείρηση διεξήχθη από την εισαγγελία και την αστυνομία ξημερώματα χθες σε ακίνητα στην πρωτεύουσα Λίμα και στην πόλη Ουαρμέι, στο βόρειο τμήμα της χώρας των Άνδεων.

The FBI Director announced that a senior leader of the Venezuelan Tren de Aragua gang has been extradited to the U.S., stating that the FBI is manhunting these individuals globally, and investigating their crimes and any ties to terrorism.pic.twitter.com/GzQQDNprcz — James Sears (@havemoremoney) May 19, 2026

Τον Απρίλιο, η περουβιανή αστυνομία ανακοίνωνε την εξάρθρωση άλλων δυο συμμοριών, των Hijos de Dios («γιοι του θεού») και Tren del Llano («τρένο του υψιπέδου»), και τη σύλληψη 28 προσώπων--23 υπηκόων Βενεζουέλας και 5 του Περού--τα οποία κατηγορούνται κυρίως για εμπορία σάρκας με θύματα αλλοδαπές.