«Τριανδρία» από αεροπλανοφόρα των ΗΠΑ στον Περσικό Κόλπο: Καθ' οδόν και το USS George HW Bush

Το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ αναμένεται να στείλει και τρίτο αεροπλανοφόρο στη Μέση Ανατολή, σε μία άνευ προηγουμένου επίδειξη δύναμης, με το εμβληματικό George H.W. Bush να προστίθεται στις δυνάμεις του Περσικού Κόλπου.

Το USS Abraham Lincoln επιχειρεί επί του παρόντος στον Αραβικό Κόλπο, ενώ το USS Gerald R. Ford μόλις έφτασε στην Ερυθρά Θάλασσα. Η προσθήκη του USS George H.W. Bush (CVN-77) θα σημαίνει ότι τρία αμερικανικά αεροπλανοφόρα με πυρηνική πρόωση θα επιχειρούν ταυτόχρονα στην περιοχή.

Με τον πόλεμο κατά του Ιράν να εισέρχεται στη δεύτερη εβδομάδα του, οι Ηνωμένες Πολιτείες ενισχύουν την παρουσία τους στην περιοχή. Το George H.W. Bush ολοκλήρωσε τις εντατικές εκπαιδευτικές του ασκήσεις και έλαβε πιστοποίηση για άμεση ανάπτυξη.

Πρώτη φορά «τριανδρία» των ΗΠΑ σε μία περιοχή

Η στρατηγική αυτή κίνηση, που περιλαμβάνει την παράταση της αποστολής του Ford σε επίπεδα ρεκόρ από την εποχή του Βιετνάμ, στοχεύει στην εξασφάλιση απόλυτης αεροπορικής υπεροχής και την ανάσχεση των απειλών από το Ιράν και τους συμμάχους του.

Σύμφωνα με το Fox News, που επικαλείται πληροφορίες από το US Naval Institute, το USS George H.W. Bush, τα συνοδευτικά του και η αεροπορική του πτέρυγα ολοκλήρωσαν μια εκπαιδευτική άσκηση που πρέπει να πραγματοποιούν όλα τα αεροπλανοφόρα πριν πιστοποιηθούν για εθνικές αποστολές.

Οι αξιωματικοί του αεροπλανοφόρου τόνισαν στην ανακοίνωση ότι το CSG είναι πλέον έτοιμο για ανάπτυξη. «Γνωρίζουμε ότι οι συνάδελφοί μας υπηρετούν σε επικίνδυνες συνθήκες αυτή τη στιγμή», δήλωσε ο διοικητής του Bush, πλοίαρχος Robert Bibeau, σε μια ανακοίνωση.

«Η δουλειά μας είναι να διασφαλίσουμε ότι όταν μας χρειαστούν – είτε για αεροπορική υπεροχή, επίθεση, ηλεκτρονικό πόλεμο ή παρουσία – θα είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε αμέσως και χωρίς δισταγμό».

Το Πεντάγωνο δημοσίευσε την Παρασκευή (06/03) φωτογραφίες που δείχνουν το Ford και το USS Bainbridge (DDG-96) να πλέουν μέσω της Διώρυγας του Σουέζ την Πέμπτη (05/03).

Η διέλευση μεταφέρει το νεότερο αεροπλανοφόρο του Ναυτικού σε ένα τμήμα της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ, όπου οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν Χούθι έχουν επιτεθεί τόσο σε πολεμικά πλοία των ΗΠΑ όσο και σε εμπορικά πλοία τα τελευταία δυόμισι χρόνια.