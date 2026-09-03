Τριπλό φονικό στη Γαλλία: Πατέρας σκότωσε τα παιδιά και την πεθερά του και αυτοκτόνησε

Μουδιασμένη η κοινωνία στη Γαλλία μετά από ένα αποτρόπαιο έγκλημα, κατά το οποίο ένας 42χρονος άνδρας δολοφόνησε τα δύο ανήλικα παιδιά του και την πρώην πεθερά του, προτού βάλει τέλος στη ζωή του.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, ο εν λόγω, ο οποίος είχε χωρίσει πρόσφατα από τη σύζυγό του, επικοινώνησε την Πέμπτη με συγγενή του, σύμφωνα με το BFMTV.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας τους, ομολόγησε ότι είχε ήδη σκοτώσει τα δύο του παιδιά, ηλικίας μόλις 6 και 10 ετών, καθώς και την 74χρονη μητέρα της πρώην συντρόφου του, ενώ δήλωσε πως σκόπευε να αυτοκτονήσει, όπως μεταδίδει το μέσο.

Γαλλία - Δεν τον πρόλαβαν οι αρχές

Ο συγγενής ειδοποίησε αμέσως τις αστυνομικές Αρχές, οι οποίες έσπευσαν στο σημείο. Στα πλαίσια των ερευνών, οι αστυνομικοί εντόπισαν αρχικά τα άψυχα σώματα των δύο παιδιών μέσα σε ένα αυτοκίνητο.

Στη συνέχεια, σε κοντινό τροχόσπιτο, βρέθηκαν τα πτώματα του 42χρονου και της 74χρονης. Και τα τέσσερα θύματα έφεραν τραύματα από πυροβόλο όπλο.

Οι γαλλικές Αρχές διεξάγουν έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας, εξετάζοντας ως βασικό σενάριο το οικογενειακό δράμα μετά τον χωρισμό του ζευγαριού.