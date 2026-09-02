Τροχαίο δυστύχημα με λεωφορείο στην Αίγυπτο: Τουλάχιστον 21 νεκροί και δεκάδες τραυματίες

Τραγωδία έλαβε χώρα στη χερσόνησου Σινά στην Αίγυπτο καθώς τουλάχιστον 21 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε δυστύχημα με λεωφορείο. Την ίδια στιγμή, δεκάδες είναι οι τραυματίες που μεταφέρονται με ασθενοφόρα για να λάβουν ιατρική περίθαλψη.

Οι πρώτες πληροφορίες της ΕΡΤ αναφέρουν ότι το συμβάν έγινε στον δρόμο που συνδέει τους δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς Νταχάμπ και Νουβέιμπα, στις ανατολικές ακτές του Νότιου Σινά.

Όλα ξεκίνησαν όταν το λεωφορείο υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες αναποδογύρισε. Τα τροχαία δυστυχήματα είναι συχνά στην Αίγυπτο και αποδίδονται συχνά στην επικίνδυνη οδήγηση, την πλημμελή συντήρηση των οχημάτων και την ανεπαρκή εφαρμογή των κανόνων οδικής ασφάλειας. Μόλις πέρυσι, 6.000 άτομα έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας τροχαίων δυστυχημάτων.