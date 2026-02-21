Τρομακτικό ατύχημα στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες: Πατινέρ κόπηκε στο μάτι από την λεπίδα αντιπάλου

Ένα από τα πιο τρομακτικά ατυχήματ των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων, έγινε χθες στην arena ice skating του Μιλάνου κατά την διάρκεια των 1.500 μέτρων ταχύτητας σε μικρή πίστα, όταν η Καμίλα Σελιέρ κόντεψε να χάσει το μάτι της από την λεπίδα που έχει το πέδιλο της Κρίστεν Σάντος-Γκρίσγουολντ.
Σε μία στροφή λοιπόν η Πολωνή πατινέρ έπεσε στον πάγο έπειτα από σύγκρουση μέσα στο γκρουπ και το πόδι της Αμερικανίδας την πέτυχε στο πρόσωπο, με αποτέλεσμα να της πετάξει τα προστατευτικά γυαλιά και να την σκίσει κάτω ακριβώς από το μάτι.
