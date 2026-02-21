Μενού

Τρομακτικό ατύχημα στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες: Πατινέρ κόπηκε στο μάτι από την λεπίδα αντιπάλου

Η κούρσα διακόπηκε άμεσα και οι διασώστες έσπευσαν στον αγωνιστικό χώρο για να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες.

Reader symbol
Newsroom
χειμερινοί ολυμπιακοί αγώνες
Τρομακτικό ατύχημα στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες | Youtube
  • Α-
  • Α+

Ένα από τα πιο τρομακτικά ατυχήματ των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων, έγινε χθες στην arena ice skating του Μιλάνου κατά την διάρκεια των 1.500 μέτρων ταχύτητας σε μικρή πίστα, όταν η Καμίλα Σελιέρ κόντεψε να χάσει το μάτι της από την λεπίδα που έχει το πέδιλο της Κρίστεν Σάντος-Γκρίσγουολντ.

Σε μία στροφή λοιπόν η Πολωνή πατινέρ έπεσε στον πάγο έπειτα από σύγκρουση μέσα στο γκρουπ και το πόδι της Αμερικανίδας την πέτυχε στο πρόσωπο, με αποτέλεσμα να της πετάξει τα προστατευτικά γυαλιά και να την σκίσει κάτω ακριβώς από το μάτι.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΚΟΣΜΟΣ