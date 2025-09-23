Μενού

Τρομερό κάζο Μακρόν: Αποκλείστηκε στη Νέα Υόρκη από το κομβόι του Τραμπ - «Μάντεψε, περιμένω εξαιτίας σου»

Η πομπή του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, περνούσε από το σημείο και οι δρόμοι - για λόγους ασφαλείας – έκλεισαν.

μακρον
Εμανουέλ Μακρόν | AP
Σε ένα ασυνήθιστο περιστατικό μπλέχτηκε άθελά του ο Εμανουέλ Μακρόν στη Νέα Υόρκη, όταν η αυτοκινητοπομπή του Ντόναλντ Τραμπ, περνούσε από το σημείο με αποτέλεσμα να αποκλειστεί και ο ίδιος από την αστυνομία στο σημείο.

Το περιστατικό έλαβε χώρα τη Δευτέρα το βράδυ (23/9) στους δρόμους της Νέας Υόρκης. Η πομπή του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, περνούσε από το σημείο και οι δρόμοι - για λόγους ασφαλείας – έκλεισαν.

Στο βίντεο φαίνεται ένας αστυνομικός να εμποδίζει τον Εμανουέλ Μακρόν να διασχίσει τον δρόμο. «Συγγνώμη, κύριε πρόεδρε, όλα είναι αυτή τη στιγμή κλειστά», του λέει ο αστυνομικός, αφού ο Γάλλος πρόεδρος είχε αναφέρει «την πρεσβεία της Γαλλίας».

Στην επόμενη σκηνή, ο Γάλλος πρόεδρος εμφανίζεται με το κινητό στο αυτί. Είχε καλέσει τον  Ντόναλντ Τραμπ. «Πώς είσαι; Μάντεψε, περιμένω στον δρόμο γιατί όλα είναι κλειστά για σένα», λέει γελώντας.

Quand Emmanuel Macron appelle Donald Trump car le convoi du président américain le bloque dans les rues de New-York. 

Έπειτα, ο Μακρόν φαίνεται να περπατά, με το τηλέφωνο ακόμα στο αυτί του, πιθανότατα συνεχίζοντας τη συνομιλία με τον Τραμπ.

Στη συνέχεια, ο Εμανουέλ Μακρόν βγάζει φωτογραφίες με περαστικούς, όταν ένας από αυτούς τον αγκαλιάζει και τον φιλά στο κεφάλι. «Όχι όχι, εντάξει παιδιά», αντιδρά ο Γάλλος πρόεδρος γελώντας, απευθυνόμενος στην ομάδα ασφαλείας του.

 

