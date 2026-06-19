Τρόμος στο Τόκιο: Φωτιά σε σχολείο με 300 μαθητές – Αγωνιώδης εκκένωση

Συναγερμός σήμανε στις αρχές του Τόκιο, έπειτα από την εκδήλωση πυρκαγιάς σε πρωτοβάθμιο σχολείο στο βόρειο τμήμα της ιαπωνικής πρωτεύουσας, με τα βίντεο από το σημείο να καταγράφουν δραματικές στιγμές.

Η φωτιά, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, ξεκίνησε από την αίθουσα μουσικής που βρίσκεται στον τέταρτο όροφο του κτηρίου. Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής και την εσπευσμένη εκκένωση των εγκαταστάσεων, προκειμένου να μην κινδυνεύσουν ανθρώπινες ζωές.



Additional visuals from the school fire.



Children can be seen trapped on the same floor where the fire is burning. pic.twitter.com/kE4wE7VWdC — Global OSINT (@GlobalOSINTHQ) June 19, 2026

Τη στιγμή που ξέσπασε η πυρκαγιά, επικράτησε αναστάτωση, καθώς στο σχολείο βρίσκονταν τουλάχιστον 300 μαθητές και δεκάδες μέλη του διδακτικού προσωπικού. Οι αρχές έδρασαν αστραπιαία, απομακρύνοντας με ασφάλεια τα παιδιά και τους δασκάλους από το φλεγόμενο κτήριο.



A fire has broken out at an elementary school in Tokyo, Japan. Initial reports suggest that children may still be trapped inside as emergency crews respond to the scene. pic.twitter.com/cv4hdbDcJ8 — Breaking911 (@Breaking911) June 19, 2026

Παρά την άμεση εκκένωση, ο απολογισμός κάνει λόγο για 10 τραυματίες. Σύμφωνα με τη δημόσια τηλεόραση NHK και το πρακτορείο ειδήσεων Kyodo, οκτώ μαθητές και δύο εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζουν αναπνευστικά προβλήματα λόγω της έντονης εισπνοής καπνού και έχουν παραδοθεί στις ιατρικές υπηρεσίες για τις πρώτες βοήθειες.