Τρόμος στο Τόκιο: Φωτιά σε σχολείο με 300 μαθητές – Αγωνιώδης εκκένωση

Συναγερμός σήμανε στις αρχές του Τόκιο, έπειτα από την εκδήλωση πυρκαγιάς σε πρωτοβάθμιο σχολείο στο βόρειο τμήμα της ιαπωνικής πρωτεύουσας, με τα βίντεο από το σημείο να καταγράφουν δραματικές στιγμές.
Η φωτιά, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, ξεκίνησε από την αίθουσα μουσικής που βρίσκεται στον τέταρτο όροφο του κτηρίου. Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής και την εσπευσμένη εκκένωση των εγκαταστάσεων, προκειμένου να μην κινδυνεύσουν ανθρώπινες ζωές.
Τη στιγμή που ξέσπασε η πυρκαγιά, επικράτησε αναστάτωση, καθώς στο σχολείο βρίσκονταν τουλάχιστον 300 μαθητές και δεκάδες μέλη του διδακτικού προσωπικού. Οι αρχές έδρασαν αστραπιαία, απομακρύνοντας με ασφάλεια τα παιδιά και τους δασκάλους από το φλεγόμενο κτήριο.
Παρά την άμεση εκκένωση, ο απολογισμός κάνει λόγο για 10 τραυματίες. Σύμφωνα με τη δημόσια τηλεόραση NHK και το πρακτορείο ειδήσεων Kyodo, οκτώ μαθητές και δύο εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζουν αναπνευστικά προβλήματα λόγω της έντονης εισπνοής καπνού και έχουν παραδοθεί στις ιατρικές υπηρεσίες για τις πρώτες βοήθειες.
- Μαύρο 24ωρο στην άσφαλτο: Ένας νεκρός στο Αιγάλεω - Σε κρίσιμη κατάσταση δύο νέοι στο «Αττικόν»
- Ο «άρχοντας της λαλιάς μας» Άγγελος Σικελιανός που πίστευε ότι μπορεί να αναστήσει νεκρούς
- Ο Αργύρης Αγγέλου αποκάλυψε πόσα χρήματα παίρνει από τις επαναλήψεις του «Παρά Πέντε»
- Χωράνε 14 ηχεία και δύο ενισχυτές σε ένα Smart; Ένας 19χρονος στα Άνω Λιόσια έδειξε πως όλα είναι δυνατά
Το Reader σας ενημερώνει ζωντανά για την εξέλιξη της φωτιάς. Ακολουθήστε το Reader.gr στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.