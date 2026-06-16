Τρόμος στον Λευκό Οίκο: Σχεδίαζαν χτύπημα με drones και ελεύθερους σκοπευτές – 5 συλλήψεις από το FBI

Το FBI απέτρεψε την τελευταία στιγμή ένα πολύνεκρο τρομοκρατικό χτύπημα στην καρδιά της αμερικανικής πρωτεύουσας, προχωρώντας στη σύλληψη πέντε υπόπτων.

Στόχος των τρομοκρατών ήταν η μεγάλη διοργάνωση "UFC Freedom 250", που διεξήχθη την Κυριακή στον Λευκό Οίκο, ανήμερα των 80ών γενεθλίων του προέδρου Τραμπ, παρουσία 4.300 θεατών και 1.200 στελεχών των ενόπλων δυνάμεων.

Το αιματηρό σχέδιο, σύμφωνα με το Fox News, στηριζόταν σε μια συντονισμένη παγίδα θανάτου: Οι δράστες σχεδίαζαν να ρίξουν drones παγιδευμένα με εκρηκτικά σε κτίρια γύρω από την εκδήλωση. Σκοπός ήταν να προκληθεί μαζικός πανικός, ώστε το τρομοκρατημένο πλήθος να τραπεί σε φυγή και να πέσει απευθείας στα πυρά ακροβολισμένων ελεύθερων σκοπευτών. Αμέσως μετά, ένα «δεύτερο κύμα» ενόπλων θα εισέβαλε από την κεντρική πύλη του Λευκού Οίκου.

Το κουβάρι της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται όταν οι αρχές, ερευνώντας το iPhone ενός υπόπτου, αποκάλυψαν στην κρυπτογραφημένη εφαρμογή Signal συνομιλίες μεταξύ τουλάχιστον 23 ατόμων που ενορχήστρωναν την επίθεση.

Κατά την ομολογία του, ένας από τους συλληφθέντες παραδέχθηκε πως η στόχευση ήταν καθαρά ιδεολογική, επιδιώκοντας να πλήξουν «καπιταλιστικές ελίτ», «δισεκατομμυριούχους» και πολιτικούς με χρηματοδότηση από το φιλοϊσραηλινό λόμπι της AIPAC.

