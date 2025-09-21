Τσάρλι Κερκ: Κοσμοσυρροή στο στάδιο που θα γίνει η κηδεία - Το παρών δίνει και ο Ντόναλντ Τραμπ

Χιλιάδες άνθρωποι έχουν κατακλύσει το στάδιο της Αριζόνα όπου θα πραγματοποιηθεί η δημόσια επιμνημόσυνη δέηση και η κηδεία του Τσάρλι Κερκ, με πολλούς να έχουν κατασκηνώσει στην ουρά από τα ξημερώματα.

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ πριν επιβιβαστεί στο Marine One για να αναχωρήσει για το Γκλέντεϊλ της Αριζόνα, μίλησε στους δημοσιογράφους.

«Σήμερα θα τιμήσουμε τη ζωή ενός μεγάλου ανθρώπου», δήλωσε ο Τραμπ καθώς έφευγε από τον Λευκό Οίκο. «Θα είναι μια δύσκολη μέρα».

Τα μέτρα ασφαλείας για την τελετή της Κυριακής στο State Farm Stadium, που βρίσκεται στο Γκλέντεϊλ, προάστιο του Φοίνιξ, είναι ισοδύναμα με εκείνα ενός Σούπερ Μπολ, καθώς ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο Αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς και πέντε μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου πρόκειται να εκφωνήσουν ομιλίες.

Πάνω από 200.000 άτομα δήλωσαν διαδικτυακά ότι επιθυμούν να παραστούν αυτοπροσώπως, όμως το στάδιο, έδρα των Arizona Cardinals του NFL, έχει χωρητικότητα 63.000 ατόμων, η οποία μπορεί να επεκταθεί σε πάνω από 73.000 για μεγαλύτερες εκδηλώσεις.

Η κοντινή Desert Diamond Arena θα λειτουργήσει ως χώρος υπερχείλισης και μπορεί να φιλοξενήσει επιπλέον 19.000 άτομα.

Τσάρλι Κερκ: Οι υπόλοιποι ομιλητές στην κηδεία

Άλλοι ομιλητές περιλαμβάνουν τον Μάρκο Ρούμπιο, Υπουργό Εξωτερικών· τον Πιτ Χέγκσεθ, Υπουργό Άμυνας· την Τάλσι Γκάμπαρντ, Διευθύντρια Εθνικών Πληροφοριών· τη Σούζι Γουάιλς, Προσωπάρχη του Λευκού Οίκου· και τον Στίβεν Μίλερ, Αναπληρωτή Προσωπάρχη.

Η χήρα του Κερκ, Έρικα Κερκ, η οποία έχει αναλάβει την ηγεσία της Turning Point USA, επίσης αναμένεται να απευθυνθεί στους παρευρισκόμενους.

Δρακόντεια» μέτρα ασφαλείας για την κηδεία

Δεδομένης της παρουσίας του προέδρου των ΗΠΑ, τα μέτρα ασφαλείας που θα έχουν ληφθεί είναι «δρακόντεια».

Η τελετή θα πραγματοποιηθεί στις 11 το πρωί τοπική ώρα (21:00 ώρα Ελλάδας).

Με πληροφορίες από The Independent