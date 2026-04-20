Τσουνάμι έπληξε τις ακτές της Ιαπωνίας μετά τον ισχυρό σεισμό

Τσουνάμι ύψους 70 εκατοστών καταγράφηκε στις ακτές της Ιαπωνίας, μετά την σφοδρή σεισμική δόνηση των 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

Οι πληροφορίες μεταδίδονται από το ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο NHK.

#URGENT: A 7.4-magnitude earthquake has struck offshore at a depth of 10 km near Japan. Ships are evacuating sea zones as a tsunami warning warns of waves up to 3 meters for Iwate Prefecture and Hokkaido.#TsunamiAdvisory #Japan #Hokkaido #Fukushima #Miyagi #Aomori #Earthquake pic.twitter.com/UfcfJ7y5ZO — upuknews (@upuknews1) April 20, 2026

Ο σεισμός έπληξε περιοχή ανοικτά των βορειοανατολικών ακτών της Ιαπωνίας, με την πρώτη προειδοποίηση των Αρχών να κάνει λόγο ακόμα και για κύμα 3 μέτρων.

Οι πολίτες είχαν κληθεί να μετακινηθούν σε μεγαλύτερο υψόμετρο και να μείνουν μακριά από τα παράλια, αλλά και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες τους.

‼🌊TSUNAMI ALERT

Following the #earthquake (#地震) M7.3 occurred 127 km SE of #Hachinohe (#Japan) 10 min ago (local time 16:52:59). Move away from the coast and reach a higher place. Follow national authorities' directives. Updates at the links provided below👇 pic.twitter.com/a79j1Srobu — EMSC (@LastQuake) April 20, 2026