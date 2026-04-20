Τσουνάμι έπληξε τις ακτές της Ιαπωνίας μετά τον ισχυρό σεισμό

Τσουνάμι ύψους 70 εκατοστών καταγράφηκε στις ακτές της Ιαπωνίας, μετά την σφοδρή σεισμική δόνηση των 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.
Οι πληροφορίες μεταδίδονται από το ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο NHK.
Ο σεισμός έπληξε περιοχή ανοικτά των βορειοανατολικών ακτών της Ιαπωνίας, με την πρώτη προειδοποίηση των Αρχών να κάνει λόγο ακόμα και για κύμα 3 μέτρων.
Οι πολίτες είχαν κληθεί να μετακινηθούν σε μεγαλύτερο υψόμετρο και να μείνουν μακριά από τα παράλια, αλλά και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες τους.
Το Reader σας ενημερώνει ζωντανά για την εξέλιξη του σεισμού.