Τυφώνας Μελίσσα: Τουλάχιστν 49 νεκροί στην Καραϊβική - Το viral βίντεο με τους πιλότους «μέσα στον κυκλώνα»

Ο τυφώνας Μελίσσα περνάει προς τα βορειοδυτικά των Βερμούδων ενώ οι νεκροί στην Καραϊβική ανέρχονται τουλάχιστον στους 49.

Οι Βερμούδες έχουν εκδοθεί σε προειδοποίηση για τυφώνα καθώς η καταιγίδα κατηγορίας 2 περνάει από κοντά.

Οι άνεμοι, σύμφωνα με το independent.co.uk, πνέουν με 160 χλμ/ώρα και αναμένεται να εξασθενήσουν σήμερα.

Τυφώνας Melissa: To viral βίντεο με τους πιλότους μέσα από το «μάτι του κυκλώνα»

Βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα, που έχει ήδη γίνει viral και αναμεταδίδει ο ΣΚΑΙ, δείχνει μέλη της Υπηρεσίας Ωκεανών και Ατμόσφαιρας, μέσα στο κοκπιτ αεροσκάφους.

Φαίνονται να «κουνιούνται» σφοδρά από τις αναταράξεις, κατά την προσπάθεια τους να περάσουν «μέσα από το μάτι του κυκλώνα».

Οι χρήστες του διαδικτύου χειροκροτούν τους πιλότους επισημαίνοντας ότι κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν έρνα ποκλύ δύσκολο έργο έχοντας μηδενική ορατότητα.