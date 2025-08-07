Τυνησία: Βρετανίδα κατήγγειλε σεξουαλική επίθεση σε πτήση με θαλάσσιο αλεξίπτωτο - «Ένιωσα βιασμένη»

Καταγγελία για σεξουαλική επίθεση σε βάρος της κατά τη διάρκεια πτήσης με θαλάσσιο αλεξίπτωτο στην Τυνησία έκανε η 52χρονη Μισέλ Γουίλσον από τη Βρετανία, προκαλώντας οργή και προβληματισμό για τις συνθήκες ασφαλείας και ελέγχου σε τουριστικές δραστηριότητες.

Η Γουίλσον, μητέρα τριών παιδιών, περιέγραψε τη σοκαριστική εμπειρία της σε βρετανικά μέσα ενημέρωσης, λέγοντας ότι ο νεαρός χειριστής που συμμετείχε στην πτήση «την πίεζε και της έβαλε χέρι» στη διάρκεια της πτήσης, φτάνοντας στο σημείο να τρίβεται πάνω της και να την αγγίζει ανάρμοστα.

«Ένιωσα βιασμένη – Φοβήθηκα για τη ζωή μου»

Όπως είπε η 52χρονη, αρχικά είχε προγραμματίσει να πετάξει μαζί με έναν φίλο της, αλλά οι υπεύθυνοι της επιχείρησης της είπαν ότι λόγω δυνατών ανέμων έπρεπε να πετάξει με έναν από τους χειριστές. Ενώ η πτήση του φίλου της πραγματοποιήθηκε χωρίς προβλήματα, όταν ήρθε η σειρά της, τα πράγματα πήραν ανησυχητική τροπή.

«Μπορούσα να τον νιώσω να τραβάει το κάτω μέρος του μπικίνι μου και να σφίγγει τα λουριά για να έρθει πιο κοντά μου. Στη συνέχεια έδεσε τα πόδια του γύρω μου, είχε το ένα χέρι στο αλεξίπτωτο και το άλλο το ένιωσα να ακουμπάει το πόδι μου», δήλωσε χαρακτηριστικά. Σύμφωνα με τα λεγόμενά της, ο νεαρός – ηλικίας περίπου 20 ετών – δεν σταμάτησε εκεί, αλλά «κουνιόταν μπροστά-πίσω, μιλώντας μου στα αραβικά, πιέζοντας το σώμα του πάνω στο δικό μου».

Η γυναίκα ανέφερε ότι βίωσε έντονο σοκ και ντροπή, τονίζοντας: «Ένιωσα βιασμένη και βρώμικη. Φοβήθηκα. Ήμουν παγιδευμένη στον αέρα και δεν μπορούσα να κάνω

τίποτα».

Η καταγγελία

Μετά το τέλος της πτήσης, η Γουίλσον ξέσπασε σε κλάματα και απευθύνθηκε αμέσως στον υπεύθυνο της επιχείρησης, ενώ κατέθεσε και επίσημη καταγγελία στην τοπική αστυνομία. Όπως ανέφερε σε δηλώσεις της στη βρετανική εφημερίδα The Sun, θεωρεί πως ο φερόμενος ως δράστης έχει ήδη συλληφθεί, ενώ στην υπόθεση συνδράμουν τόσο η ασφαλιστική της εταιρεία όσο και το βρετανικό Υπουργείο Εξωτερικών.

Οι βρετανικές Αρχές παρακολουθούν την υπόθεση, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και ανησυχίες για την ασφάλεια των τουριστών σε δημοφιλείς θερινούς προορισμούς της Βόρειας Αφρικής.

Η 52χρονη καλεί τώρα τις Αρχές της Τυνησίας να αναλάβουν δράση, ενώ ζητά δικαιοσύνη για όσα έζησε και εκφράζει την ελπίδα να προστατευθούν και άλλες γυναίκες από αντίστοιχες καταστάσεις.