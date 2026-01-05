Μενού

Τζέι Ντι Βανς: Μία σύλληψη για συμβάν σε σπίτι του αντιπροέδρου

Ένα άτομο συνελήφθη για συμβάν σε σπίτι του αντιπροέδρου των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς. Προκλήθηκαν φθορές στο οίκημα.

vance
Ο Τζέι Ντι Βανς. | AP Photo/Julia Demaree Nikhinson
Ένα άτομο βρίσκεται υπό κράτηση και διεξάγεται έρευνα μετά από ένα περιστατικό στην κατοικία του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς στο Οχάιο, σύμφωνα με πηγή των ομοσπονδιακών αρχών επιβολής του νόμου των ΗΠΑ.

Όπως αναφέρει το CNN, η οικογένεια Βανς, σύμφωνα με τον αξιωματούχο, δεν βρισκόταν στο σπίτι τη στιγμή του περιστατικού και οι αρχές δεν πιστεύουν ότι το άτομο εισέβαλε στην κατοικία του αντιπροέδρου, σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές.

Φωτογραφίες από τοπικά μέσα ενημέρωσης έδειξαν ζημιές στα παράθυρα της κατοικίας, αλλά δεν είναι σαφές σε αυτό το στάδιο τι ακριβώς συνέβη.

Οι αρχές ερευνούν εάν ένα άτομο είχε ως στόχο τον Vance ή την οικογένειά του, δήλωσε ο αξιωματούχος της αστυνομίας στο CNN.

