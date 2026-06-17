Ο παρουσιαστής Τζέρεμι Κλάρκσον, γνωστός από το Top Gear, αποκάλυψε ότι πάσχει από επιθετική μορφή καρκίνου.

Στο τηλεοπτικό σόου Clarkson's Farm, μίλησε για το σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει, αφού πρώτα προειδοποίησε το κοινό ότι έχει μερικά «δυσάρεστα νέα» που θα κάνουν το επεισόδιο «δύσκολο στη θέαση».

«Είναι πολύ πολύ δύσκολα» σημείωσε, σε βίντεό του στο Instagram, πριν από την προβολή του επεισοδίου.

Τελικώς, ο 66χρονος ενημέρωσε για τη διάγνωσή του, αλλά διευκρίνισε πως «είναι σε πρώιμο στάδιο».

«Έχω καρκίνο. Το γνωρίζω από τον Μάιο. Έκανα εξετάσεις τότε, αν θυμάστε. Εξαφανίστηκα για περίπου μία εβδομάδα και έκανα βιοψία και είναι καρκίνος και είναι επιθετικός, αλλά είναι σε αρκετά πρώιμο στάδιο» ενημέρωσε, ειδικότερα.

Είπε, επίσης, πως έχει ήδη υποβληθεί σε επέμβαση στον προστάτη, όπου εντοπίστηκε ο καρκίνος, και αναρρώνει καλά.

«Ελάτε, το πιθανότερο είναι ότι πήγε καλά, χαρείτε» παρακίνησε τους τηλεθεατές.

Η είδηση έρχεται δύο χρόνια αφότου υποβλήθηκε σε επέμβαση καρδιάς μετά από «ξαφνική επιδείνωση», όπως είχε γίνει γνωστό τότε, στην υγεία του.

«Όταν αρχίσαμε είχα στεφανιαία νόσο και κλείνουμε με μένα με καρκίνο» κατέληξε.