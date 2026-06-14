Φαίη Σκορδά: Στην αγκαλιά του μέλλοντα συζύγου της - Η πρώτη φωτογραφία που δημοσίευσε με τον Αθανασιάδη

Πέντε χρόνια μετά ο έρωτας της Φαίης Σκορδά με τον αρχιτέκτονα Αλέξανδρο Αθανασιάδη με τον οποίο ετοιμάζονται να παντρευτούν πολύ σύντομα.

Το ζευγάρι που έχει κρατήσει χαμηλούς τόνους στην προσωπική του ζωή έκανε την πρώτη του κοινή εμφάνιση τον περασμένο Απρίλιο στην επετειακή εκδήλωση «30 Χρόνια Ευχαριστώ» που διοργάνωσε ο οργανισμός Make-A-Wish στον οποίο η Φαίη είναι πρέσβειρα από το 2016.

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Πριν λίγες ημέρες, η Φαίη Σκορδά και ο Αλέξανδρος Αθανασιάδης ταξίδεψαν στο Μονακό, προκειμένου να παρακολουθήσουν από κοντά αγώνα της Formula 1, συνδυάζοντας το ταξίδι με στιγμές χαλάρωσης και γαστρονομικές απολαύσεις.

Η παρουσιάστρια του Buongiorno μοιράστηκε το φωτογραφικό άλμπουμ του ταξιδιού της, ανεβάζοντας για πρώτη φορά στα social media κοινή φωτογραφία με τον σύντροφό της.

Φαίη Σκορδά και Αλέξανδρος Αθανασιάδης | Instagram/ fayskorda