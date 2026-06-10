Ο «Sabretooth» των X-Μen έπαθε καρκίνο, ή μήπως το αντίστροφο; «Απλά θα τον σπάσω στο ξύλο»

Ο Τάιλερ Μέιν, ο επαγγελματίας παλαιστής που έγινε ηθοποιός, γνωστός για τον ρόλο του Sabretooth στην αρχική ταινία «X-Men», ανακοίνωσε στο Instagram ότι διαγνώστηκε με μια εξαιρετικά σπάνια μορφή καρκίνου του μαστού.

«Έχω μερικά άσχημα νέα: Ξεκινάω χημειοθεραπεία σήμερα. Ένας στους 750 άνδρες θα διαγνωστεί με καρκίνο του μαστού στη ζωή του και είμαι ένας από αυτούς», ανακοίνωσε ο Μέιν σε ένα βίντεο που δημοσίευσε στη σελίδα του.

Ενθάρρυνε επίσης τους ακολούθους του να «αρχίσουν να μιλάνε γι' αυτό» επειδή «1 στους 755 άνδρες θα διαγνωστεί με καρκίνο του μαστού στη ζωή του και αν διαγνωστεί έγκαιρα, είναι ΠΟΛΥ θεραπεύσιμος».

Ο καρκίνος...κινδυνεύει από τον Sabretooth

Αργότερα δημοσίευσε ένα δεύτερο βίντεο στο Instagram στο οποίο ευχαρίστησε τους θαυμαστές του για την υποστήριξή τους.

«Σας εκτιμώ πολύ, το μήνυμα ελήφθη. Θα τον σπάσω στο ξύλο τον καρκίνο», έγραψε και πρόσθεσε.

«Πρέπει να ευαισθητοποιήσουμε το κοινό. Ο καρκίνος είναι χάλια, αλλά αν τον εντοπίσετε αρκετά γρήγορα, μπορείτε να κερδίσετε αυτή τη μάχη».

Ο Mane επέστρεψε ως Sabretooth στην ταινία «Deadpool & Wolverine» του 2024. Άλλοι εξέχοντες ρόλοι του στην υποκριτική περιλαμβάνουν την ταινία «Troy» (2004), τη σειρά «Doom Patrol» (2022–2023) και τον ρόλο του θρυλικού slasher Michael Myers στις ταινίες «Halloween» (2007) και «Halloween II» (2009) του Rob Zombie.