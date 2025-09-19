Τζίμι Κίμελ: Σπάνε τη σιωπή τους πασίγνωστοι παρουσιαστές - «Επίθεση στην ελευθερία του λόγου»

Στον «χωρό» μπήκαν πολυάριθμοι παρουσιαστές της βραδινής ζώνης των ΗΠΑ, στο πλευρό του συναδέλφου του κωμικού Τζίμι Κίμελ, μετά την αποβολή του από το ABC, υποτιθέμενα για σχόλια που έκανε σχετικά με τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ.

Ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα, ο Στίβεν Κόλμπερτ, ξεκίνησε την εκπομπή του λέγοντας «είμαστε όλοι Τζίμι Κίμελ» και είπε ότι η απομάκρυνση του σταρ ήταν μια «κατάφωρη επίθεση στην ελευθερία του λόγου».

Ο Σεθ Μάιερς δήλωσε ότι ήταν «προνόμιο και τιμή μου να αποκαλώ τον Τζίμι Κίμελ φίλο μου», ενώ οι Τζον Στιούαρτ και Τζίμι Φάλον αντιμετώπισαν το ζήτημα της ελευθερίας του λόγου κάνοντας σατιρικά σκετς στα οποία «αναγκάστηκαν» να επαινέσουν τον Ντόναλντ Τραμπ.

Τζίμι Κίμελ: Κρύος ιδρώτας στον προοδευτικό χώρο

Οι εκπομπές τους ήρθαν λίγο αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι τα μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα ήταν αρνητικά διακείμενα απέναντί ​​του και ότι θα μπορούσαν να τους «αφαιρεθούν» οι άδειες.

Διαβάστε ακόμα: Αμήχανη στιγμή από την επίσκεψη Τραμπ στη Βρετανία: Άλογο αφοδεύει μπροστά από το προεδρικό ζεύγος

Επί χρόνια, ο Τραμπ έχει επικεντρωθεί στους πιο φιλελεύθερους εκπροσώπους των των μέσων ενημέρωσης που θεωρεί αντιπάλους του.

Αυτή η τελευταία απόφαση για αποπομπή του Κίμελ έχει προκαλέσει ανατριχίλα στην φιλελεύθερη Αμερική και ενθάρρυνε τους υποστηρικτές του προέδρου, οι οποίοι εδώ και καιρό δαιμονοποιούν τους παρουσιαστές νυχτερινών εκπομπών που τον επικρίνουν.

Η διαμάχη ξεκίνησε αφότου ο Κίμελ είπε στον μονόλογό του τη Δευτέρα ότι η «συμμορία Maga» «προσπαθούσε απεγνωσμένα να χαρακτηρίσει αυτό το παιδί που δολοφόνησε τον Τσάρλι Κερκ ως οτιδήποτε άλλο εκτός από έναν από αυτούς» και προσπαθούσε να «κερδίσει πολιτικούς πόντους από αυτό».

Παρομοίασε επίσης την αντίδραση του Τραμπ στον θάνατο του συντηρητικού πολιτικού ακτιβιστή με «το πώς ένα τετράχρονο παιδί θρηνεί ένα χρυσόψαρο».

Ο Μπρένταν Καρ, πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών (FCC), η οποία ρυθμίζει την τηλεόραση, χαρακτήρισε αυτά τα σχόλια «άρρωστα». Ο Καρ είπε ότι απείλησε να αναλάβει δράση επειδή ο παρουσιαστής φάνηκε να «παραπλανά άμεσα το αμερικανικό κοινό».

Συντηρητικοί επικριτές λένε ότι ο Κίμελ προωθούσε μια ψευδή αφήγηση υπονοώντας ότι ο ύποπτος για δολοφόνος του Κερκ ήταν Ρεπουμπλικάνος του κινήματος «Make America Great Again».

Ενώ το ακριβές κίνητρο δεν έχει ακόμη γίνει γνωστό, την Κυριακή - πριν μιλήσει ο Κίμελ - ο κυβερνήτης της Γιούτα είχε δηλώσει ότι ο ύποπτος «κινητοποιήθηκε από την αριστερή ιδεολογία», χωρίς βέβεια να παραθέτει στοιχεία.

Τζίμι Κίμελ: Απάντηση στη λογοκρισία με σάτυρα

Ο Μάιερς, παρουσιαστής της εκπομπής Late Night του NBC, ξεκίνησε την εκπομπή του την Πέμπτη λέγοντας ότι η κυβέρνηση Τραμπ «επιδιώκει καταστολή της ελευθερίας του λόγου», προτού προσθέσει σαρκαστικά: «Και εντελώς άσχετο, θέλω απλώς να πω πριν ξεκινήσουμε εδώ ότι πάντα θαύμαζα και σεβόμουν τον κ. Τραμπ».

Υπό τα γέλια του κοινού, ο Meyers συνέχισε: «Πάντα πίστευα ότι ήταν οραματιστής, καινοτόμος, σπουδαίος πρόεδρος και ακόμα καλύτερος παίκτης γκολφ».

Ο παρουσιαστής συνέχισε να παίζει μια σειρά από αποσπάσματα του Τραμπ να δηλώνει ότι είχε απαγορεύσει την κυβερνητική λογοκρισία και είχε επαναφέρει την ελευθερία του λόγου στην Αμερική.

Αφού προέβαλε περαιτέρω αποσπάσματα σχετικά με την κατάσταση του Κίμελ, ο Μέγιερς είπε: «Είναι προνόμιο και τιμή μου να αποκαλώ τον Τζίμι Κίμελ φίλο μου, με τον ίδιο τρόπο που είναι προνόμιο και τιμή να κάνω αυτή την παράσταση κάθε βράδυ».

«Ξυπνάω κάθε μέρα και θεωρώ ευλογία μου που ζω σε μια χώρα που τουλάχιστον ισχυρίζεται ότι σέβεται την ελευθερία του λόγου.»

«Και θα συνεχίσουμε να κάνουμε την παράστασή μας όπως την κάναμε πάντα - με ενθουσιασμό και ακεραιότητα...».

Επιστρέφοντας στο θέμα του, ο Meyers συνέχισε: «Αυτό είναι ένα κομβικό σημείο... αυτή είναι μια μεγάλη στιγμή για τη δημοκρατία μας και όλοι πρέπει να υπερασπιστούμε την ελευθερία της έκφρασης».

Στο CBS, ο παρουσιαστής της εκπομπής The Late Show, Κόλμπερτ, είπε: «Στον Τζίμι, λέω ότι είμαι 100% στο πλευρό σου και του προσωπικού σου».

Είπε ότι η αποβολή του Κίμελ ήταν «κατάφωρη λογοκρισία» και «η πιο πρόσφατη και τολμηρή ενέργεια σε μια μακρά εκστρατεία κατά των επικριτών του Τραμπ στα μέσα ενημέρωσης».

Στην εκπομπή The Tonight Show του NBC, ο Φάλον είπε στους τηλεθεατές: «Δεν ξέρω τι συμβαίνει και κανείς δεν ξέρει. Αλλά ξέρω τον Τζίμι Κίμελ και είναι ένας αξιοπρεπής, αστείος και στοργικός τύπος και ελπίζω να επιστρέψει».

Συνέχισε: «Πολλοί άνθρωποι ανησυχούν ότι δεν θα συνεχίσουμε να λέμε αυτά που θέλουμε να πούμε ή ότι θα λογοκριθούμε. Αλλά θα καλύψω το ταξίδι του προέδρου στο Ηνωμένο Βασίλειο όπως θα έκανα κανονικά».

«Ορίστε. Λοιπόν παιδιά, ο Πρόεδρος Τραμπ μόλις ολοκλήρωσε το τριήμερο ταξίδι του στο Ηνωμένο Βασίλειο και...»

Στη συνέχεια, μια φωνή διέκοψε για να μεταγλωττίσει τον Φάλον με τα λόγια: «...φαινόταν απίστευτα όμορφος».

Πηγή: BBC