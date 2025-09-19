Αμήχανη στιγμή από την επίσκεψη Τραμπ στη Βρετανία: Άλογο αφοδεύει μπροστά από το προεδρικό ζεύγος

Μία σειρά από αμήχανες στιγμές, σαρδάμ μπερδεύοντας την Αρμενία με... την Αλβανία, «πατ πατ», είχε η επίσκεψη του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στη Μεγάλη Βρετανία, η οποία ολοκληρώθηκε χθες μετά την κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Βρετανό πρωθυπουργό, Κιρ Στάρμερ.

Μάλιστα, τα διεθνή μέσα ενημέρωσης κατέγραψαν ακόμα μία αμήχανη, αλλά περισσότερο φυσική, στιγμή από την επίσκεψη Τραμπ στη Μεγάλη Βρετανία, κατά τη διάρκεια επίβλεψης των αγημάτων με τον Βασιλιά Κάρολο στο κάστρο του Ουίνδσορ.

Συγκεκριμένα, τα διεθνή ΜΜΕ κατέγραψαν το στιγμιότυπο που ένα άλογο της βασιλικής φρουράς αφοδεύει μπροστά από το προεδρικό ζεύγος των ΗΠΑ, και το βασιλικό ζεύγος του Ηνωμένου Βασιλείου, με αποτέλεσμα να γίνει viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

A horse from the honor guard dropped a pile while passing by Trump🤭



The president turned to look after the horse, the Queen was shocked, Charles thought God knows what, and only Melania kept a stone-cold calm pic.twitter.com/nGBLGABZFB — NEXTA (@nexta_tv) September 19, 2025

Ο Τραμπ στη Βρετανία: Τι συμφώνησε με τον Στάρμερ

Η επίσημη επίσκεψη του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στο Ηνωμένο Βασίλειο ολοκληρώθηκε με κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ που δόθηκε στην εξοχική κατοικία του τελευταίου στο Τσέκερς της Αγγλίας.

Οι δύο ηγέτες τόνισαν όσο πιο εμφαντικά μπορούσαν την ιστορικά «ειδική σχέση» των χωρών τους χαρακτηρίζοντάς την «άρρηκτη» και υπογραμμίζοντας τις κοινές αξίες και τα συμφέροντα που μοιράζονται. Ανακοίνωσαν επενδυτικές συνεργασίες σε διάφορους τομείς που ξεπερνούν τα 280 δις ευρώ με έμφαση στις νέες τεχνολογίες. Δεν έλειψαν όμως και οι διαφωνίες κυρίως για το πώς θα πρέπει να ανταποκριθούν σε διεθνή ζητήματα όπως ο πόλεμος στην Ουκρανία και η κρίση στη Μέση Ανατολή.

Όπως παρατηρούν βρετανοί αναλυτές, η συνέντευξη σηματοδότησε μία προσπάθεια να παρουσιαστεί η συνεργασία του Ηνωμένου Βασιλείου με τις ΗΠΑ ενισχυμένη και πιο ενεργή, παρά τις εγγενείς διαφωνίες σε διεθνή θέματα. Το μήνυμα ήταν σαφές: η «ειδική σχέση» θα συνεχιστεί με έμφαση στην τεχνολογική πρόοδο, την ασφάλεια και την οικονομική ανάπτυξη, σημειώνουν οι αναλυτές.